Bautzener Firma unterstützt Kinderhilfe Das Unternehmen IC Team Personaldienste spendet dem Verein 2 900 Euro. Das Geld soll der Arbeit mit kranken Kindern und Jugendlichen zugute kommen.

Über eine Geldspende kann sich die Oberlausitzer Kinderhilfe freuen. © dpa

Der Verein Oberlausitzer Kinderhilfe hat eine Spende von 2 900 Euro erhalten. Sie stammt von der Firma IC Team Personaldienste. Wie Vereinschef Dr. Ulf Winkler bei der Übergabe sagte, soll das Geld für laufende Projekte eingesetzt werden. Die Oberlausitzer Kinderhilfe fördert und unterstützt Einrichtungen, die sich der altersgerechten medizinischen und psychosozialen Betreuung kranker Kinder und Jugendlicher sowie deren Eltern widmen. Der Verein bietet außerdem im Rahmen der Elternakademie Vorträge rund um Erkrankungen im Kindesalter an.

Das Unternehmen IC Team mit Stammsitz in Bautzen und über 1 000 Mitarbeitern in ganz Sachsen gibt es seit 26 Jahren. Es unterstützt seit Langem das Evangelische Schulzentrum in Gaußig. In diesem Jahr verzichtet die Firma auf die üblichen Kundenpräsente zum Jahreswechsel und gibt das Geld stattdessen für soziale Projekte in der Region. Der Standort Bautzen hatte sich für die Unterstützung der Oberlausitzer Kinderhilfe entschieden. (SZ)

