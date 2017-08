Bautzener CDU fordert Abschiebung Der Stadtverband der Union teilt massiv aus, der Chef der Grünen im Landkreis sieht die Probleme auf dem Kornmarkt nicht gelöst. Die AfD beklagt Respektlosigkeit.

Seit den Krawallen im September vergangenen Jahres zeigt die Polizei auf dem Kornmarkt verstärkte Präsenz. Der jüngste Einsatz wirft Fragen auf. © SZ

Das Geschehen auf dem Bautzener Kornmarkt Ende der vergangenen Woche, die Vorwürfe gegen die Polizei und die Reaktionen des Landratsamtes sorgen weiter für heftige Kontroversen. Der Bautzener CDU-Stadtverband fordert, die Ursachen für die Auseinandersetzung klar zu benennen. Jens Bitzka, Chef des Kreisverbands der Grünen, kritisiert unterdessen die Entscheidung des Bautzener Landratsamtes zur Verlegung des Geflüchteten. Der hiesige Bundestagsdirektkandidat der AfD, Karsten Hilse aus Hoyerswerda stellt sich derweil schützend vor seine Kollegen.

Als Polizist erlebe Karsten Hilse beinah täglich, „mit welcher Respektlosigkeit und Verachtung, und zudem gewalttätig, manche der Polizei gegenübertreten.“ Er kenne viele der Kollegen im Bautzener Revier: „Nicht einem von ihnen traue ich zu, dass er oder sie mit unangemessener Härte auf dem Kornmarkt reagiert hat.“ Zwar sei es löblich, dass sich auch Politiker anderer Parteien hinter die Polizei stellen. Die Zustände seien aber eine Folge deren Handelns, so der Vorwurf. „Es zeigt, dass Fehlentscheidungen der Politik sehr oft in unserem Land auf dem Rücken der Polizei ausgetragen werden“, so Karsten Hilse.

Die Bautzener CDU wirft dem MDR und der Sächsischen Zeitung eine einseitige Berichterstattung vor. Zugleich hätten Linke und Grüne mit ihrer Kritik die Polizei als pauschal rassistisch abgestempelt. Die Entscheidung des Kreises, „einen der Rädelsführer“ in eine andere Einrichtung zu verlegen, begrüßt die Bautzener Union. „Besser wäre es, die Krawallbrüder schnellstmöglich abzuschieben“, heißt es. Denen, die sich integrieren wollen und die auf die Akzeptanz der Bevölkerung angewiesen seien, werde ein Bärendienst erwiesen.

Für Jens Bitzka ist derweil das Problem auf dem Kornmarkt nicht gelöst, indem der Libyer an einen anderen Ort gebracht wird. Der Asylsuchende dürfe sich in dem Landkreis frei bewegen. Vorwürfe, die Grünen würden die hiesige Polizei unter Generalverdacht stellen, weist Jens Bitzka zurück. Er lobt den Chef der Görlitzer Polizeidirektion ausdrücklich für die Ankündigung, das Geschehen lückenlos aufklären zu wollen. Der Grünenabgeordnete Valentin Lippmann verlangt zudem in einer Kleinen Anfrage im Landtag Klarheit über die Vorgänge auf dem Kornmarkt. (SZ/sko)

