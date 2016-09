Bautzener Brunnen wird repariert

Der Brunnen am Rathenauplatz in Bautzen. Seine Technik wird jetzt erneuert. © Uwe Soeder

. Nächstes Frühjahr soll der Brunnen am Rathenauplatz in Bautzen wieder fließen. Nach Informationen der Stadt wird in diesem Monat die Brunnentechnik erneuert. Nach einer Funktionsprobe soll das Wasserspiel 2017 in Betrieb gehen. Die Reparaturkosten betragen 8 000 bis 10 000 Euro, sagt Stadtsprecher André Wucht.

Unklar ist , wann der Brunnen am Stadwall wieder in Betrieb genommen werden kann. Sowohl das Becken als auch die Übergänge zum Pumpenschacht weisen Lecks auf. Das bedeutet, dass die Bodenplatte und der Brunnenring aus Sandstein abgedichtet werden müssen. In welchem Umfang und mit welcher Technik das gemacht werden muss, kann noch nicht gesagt werden. Hier sind laut Stadtverwaltung Abstimmungen mit der Denkmalbehörde notwendig. Die Sanierungskosten für den Brunnen am Wallgraben werden sich auf schätzungsweise 10 000 bis 15 000 Euro belaufen. Wegen Schäden mussten die städtischen Brunnen am Rathenauplatz und am Stadtwall trocken bleiben. (SZ/ma)

