Bautzener begeistert von SZ-Fan-WM Im Trikot der Südafrikaner verliert Budissas C-Jugend erst gegen den späteren Finalteilnehmer Ecuador.

Budissa Bautzens C-Jugend (Foto) vertrat bei der SZ Fan-WM im Dresdner DDV-Stadion die Mannschaft Südafrikas. Erst gegen den späteren Finalteilnehmer Ecuador (Borea Dresden) schieden die Spreestädter aus. © Sven Ellger

Fußball. Teambetreuer Fritz Winkler und die Nachwuchskicker von Budissa Bautzen waren von der SZ-Fan-WM am Sonntag total begeistert – auch wenn sie am Ende nicht das Endspiel erreichten. „Es war ein tolles Erlebnis“, sagte Winkler, dessen 14-jähriger Sohn Albert auch im Team stand, nach dem siebenstündigen Turnier. „Immerhin haben wir mit vier Siegen und nur einer Niederlage unsere Vorrundengruppe gewonnen.“ Danach ging es gegen Chile, vertreten durch eine Freitaler Spielgemeinschaft. Hier gelang den Bautzener Südafrikanern ein 0:0 und der Sieg im Neunmeterschießen. „Das Sechzehntel-Finale gegen Ecuador – vertreten durch Borea Dresden – haben wir dann leider mit 1:2 verloren. Aber immerhin stand Borea später im Finale gegen Österreich.“ Hier sorgte der Döbelner SC dafür, dass der Sieg bei der SZ-Fan-WM in die Alpenrepublik ging. „Der physisch stärkere Jahrgang der 15-Jährigen hat sich am Ende durchgesetzt“, meinte Winkler, der sich daran aber nicht störte und ergänzte: „Der ganze Tag war ein großes Erlebnis für die Kinder und deren Eltern. Und die Fan-Meile sorgte auch für Begeisterung.“ Insgesamt waren aus dem Landkreis Bautzen acht Mannschaften unter den 42 Teams. Drei aus Hoyerswerda, zwei aus Ottendorf-Okrilla und jeweils eine aus Radeberg, Kamenz und Bautzen. Budissas Jugend wurde übrigens vom Saurierpark Kleinwelka unterstützt.

