Bautzener Bankdrücker Achter Am Sonnabend entscheidet sich in Eibau, ob der KBV den Sprung in das Finale noch schafft. Böttger holt die meisten Punkte.

Der Bautzener Hubert Wagner bewältigt hier zum Auftakt der Sachsenoberliga im Bankdrücken in der KBV-Wettkampfstätte starke 180 kg und steuerte damit 120,49 Punkte zum Mannschaftsergebnis bei. © privat

Kraftsport-Sachsenoberliga. ihre internationale Wettkampfform mit souverän gedrückten 120 kg bei den Europameisterschaften im Bankdrücken im isländischen Keflavik erneut unter Beweis gestellt hatte, meisterte auch die Bautzener Männermannschaft ihren Saisonauftakt mit Bravour.

Die Bautzener Bankdrücker traten in der vereinseigenen Wettkampfstätte auf der Max-Planck-Straße in der Spreestadt gleich gegen fünf weitere Mannschaften der Sachsenoberliga an. Zu Gast waren der USV TU Dresden sowie jeweils zwei Teams von Fortschritt Eibau und dem SV 1919 Grimma. Für den KBV Bautzen gingen die drei Routiniers Hubert Wagner (180 kg/120,49 Pkt.), Ralf Millers (175 kg/110,57 Pkt.) und Nico Ruhland (157,5 kg/100,61 Pkt.) an die Hantel. Unterstützung erhielten sie von KBV-Gaststarter Marcus Böttger (200 kg/122,42 Pkt.), der in den vergangenen Jahren schon des Öfteren für Bautzen seine Muskeln spielen ließ.

Guter Einstieg für Nachwuchstalent

Das Mannschaftsergebnis wurde durch den erst 16-Jährigen Lorenzo Schütze (110 kg/75,89 Pkt.) abgesichert. Die Leistung des Bautzener Nachwuchstalentes ist umso beachtlicher, da Schütze die Hantellast ohne ein unterstützendes Bankdrückshirt bewältigte. Im direkten Vergleich erkämpften die Bautzener mit 454,09 Punkten den vierten Platz, was in der Gesamttabelle der Sachsenoberliga vorerst Platz acht bedeutet. Tagessieger in Bautzen waren die Recken des USV TU Dresden, die starke 493,12 Punkte mit nach Hause nahmen und sich insgesamt auf Platz drei einordneten. Am kommenden Sonnabend geht es dann in die zweite Runde, die über die Finalteilnahme entscheidet. Austragungsort für die Bautzener Bankdrücker ist die Gewichtheberhalle auf der Jahnstraße in Eibau. Der Wettkampfbeginn beim Tabellenvierten ist dann um 12 Uhr.

Sachsenoberliga nach der 1. Runde:

1. Kraftsport Lauter 516,01 Pkt.

2. KSV Bad Lausick 505,74 Pkt.

3. USV TU Dresden 493,12 Pkt.

4. Fortschritt Eibau 477,48 Pkt.

5. Hausdorfer SV 475,01 Pkt.

6. K&F Eilenburg 468,74 Pkt.

7. SV 1919 Grimma 459,50 Pkt.

8. KBV Bautzen 454,09 Pkt.

9. Rotation Langenbach 441,00 Pkt.

10. KSV Bad Lausick II 411,75 Pkt.

