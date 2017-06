Bautzener Anwalt muss vor Gericht Ein Jurist soll immer wieder in die Kasse des Anwaltverbands gegriffen und eine Frau um ihr Erbe gebracht haben. Jetzt droht ihm eine lange Gefängnisstrafe.

© dpa

Auftritte in den Räumen des Bautzener Gerichts sind für Edgar Toepfer eigentlich nichts Ungewöhnliches. Als Anwalt hat er dort jahrelang die Interessen seiner Mandanten vertreten. Wegen Untreue muss sich der bekannte Bautzener Verkehrsrechtler dort nun selbst verantworten. Lange Zeit soll sich der 60-Jährige aus der Kasse des Sächsischen Anwaltsverbandes bedient und eine Frau zudem um große Teile ihres Erbes gebracht haben.

Die Sächsische Zeitung hatte Ende 2016 den Finanzskandal im Sächsischen Anwaltverband publik gemacht. Seit 2002 war Edgar Toepfer dort Schatzmeister, hatte direkten Zugriff aufs Konto. Laut der Staatsanwaltschaft sei dem Verband ein finanzieller Schaden von rund 64 000 Euro entstanden. Der SZ liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass Edgar Toepfer zwischenzeitlich dem Verband gegenüber bereits ein Schuldanerkenntnis von fast 170 000 Euro abgelegt hatte. Ein Teil des Geldes, so ergaben die Recherchen, hat er inzwischen aber wieder zurückgezahlt.

Seit Mai steht schließlich noch ein weiterer Vorwurf im Raum. Als Rechtsanwalt soll Edgar Toepfer ihm vertraute Geldbeträge aufs eigene Konto umgeleitet haben. Die Summen stammten aus einem Erbe, das er eigentlich an eine Bautzenerin hätte weiterleiten sollen. Weitere 285 000 Euro seien so in der Tasche des Anwalts gelandet. Mit den abgezweigten Geldern habe der 60-Jährige laut Staatsanwaltschaft den Betrieb seiner Kanzlei auf der Taucherstraße und seinen Lebensunterhalt finanziert.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem ersten Bericht in der SZ Haftbefehl gegen Edgar Topefer erlassen. Offenbar war er da aber bereits untergetaucht. Erst Ende Januar klickten die Handschellen. Seitdem sitzt der Jurist in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung wegen der besonders schweren Untreue drohen dem 60-Jährigen bis zu zehn Jahren Gefängnis. (SZ/sko)

zur Startseite