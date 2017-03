Bautzener Anwalt festgenommen Ein Jurist hatte den sächsischen Anwaltverband um 170 000 Euro geprellt. Nach einem Bericht in der SZ war er abgetaucht. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

In dieser Gründerzeitvilla an der Taucherstraße befindet sich die Kanzlei von Edgar Toepfer. © Carmen Schumann

Jahrelang hatte sich der Bautzener Rechtsanwalt Edgar Toepfer aus der Vereinskasse des Anwaltverbands Sachsen bedient – jetzt sitzt der Jurist in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft in Görlitz bestätigte, wurde der 60-Jährige erst kürzlich festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Veruntreuung, gegenwärtig bestehe Fluchtgefahr.

Ende 2016 hatte die Sächsische Zeitung den Finanzskandal im Anwaltverband öffentlich gemacht. Immer wieder hatte Edgar Toepfer in die Kasse des Verbands gegriffen, wo er seit Mai 2002 als Schatzmeister fungierte. Der Bautzener legte bereits ein Schuldanerkenntnis über die Summe von fast 170 000 Euro ab. Der Schaden könnte sogar noch höher ausfallen. Auf Anfrage hatte sich Toepfer seinerzeit zu den Vorwürfen nicht äußern wollen. Nach dem Zeitungsbericht tauchte er ab. Für seine Mandaten war der Verkehrsrechtspezialist in seiner Kanzlei auf der Taucherstraße seit Januar nicht mehr zu erreichen.

Die Staatsanwaltschaft Görlitz erließ einen Haftbefehl. Toepfer sei aber zunächst nicht zu finden gewesen, sagt Behördensprecher Till Neumann. Wo und wann die Polizei den Juristen festnahm, wollte er nicht sagen. Nach SZ-Informationen geschah dies Mitte Februar in Norddeutschland.

Geschäfte in der Kanzlei laufen weiter

Die Ermittlungen sind Neumann zufolge noch nicht abgeschlossen. Diese liefen bereits seit einigen Monaten. Dem Verfahren sei eine Anzeige der Rechtsanwaltskammer Sachsen vorausgegangen. Diese Institution ist unter anderem für die Überprüfung der Berufspflichten und Zulassungen ihrer Mitglieder zuständig.

Die Delegierten von sieben sächsischen Anwaltsvereinen hatten auf einer Versammlung im November 2016 in Leipzig von einer eigenen Strafanzeige gegen ihren Ex-Schatzmeister abgesehen. Die amtierende Verbandspräsidentin Cornelia Süß erklärte damals, gegen Toepfer sei bereits eine Anzeige bei der Rechtsanwaltskammer erfolgt. „In deren Folge wurde die strafrechtliche Aufarbeitung aufgenommen.“ Bei dem Treffen in Leipzig war nahezu der komplette Vorstand zurückgetreten. Lediglich die Rechtsanwältinnen Cornelia Süß aus Dresden und Denise Bartsch aus Chemnitz erklärten sich bereit, die Geschäfte bis zur nächsten, für Ende März geplanten Mitgliederversammlung weiterzuführen. Nach seinem Schuldanerkenntnis hatte Toepfer 60 000 Euro zurücküberwiesen. Außerdem ließ er eine Sicherungshypothek auf sein Haus eintragen. Das soll in Doberschau-Gaußig liegen.

Der Jurist ist auch seinen Posten als Aufsichtsratsmitglied der Internetagentur OL-Shop AG in Malschwitz los. Vorstandsvorsitzende Anke Wunderlich sagte, am Mittwoch sei neu gewählt worden. „Herr Toepfer gehört dem Gremium nicht mehr an.“

In seiner Kanzlei an der Taucherstraße in Bautzen laufen die Geschäfte jedoch wieder. Seine Kollegin Kerstin Illigen vertritt ihn von Amts wegen und kümmert sich um die Klienten. „Für die Mandantschaft ergeben sich keinerlei Veränderungen“, teilte die Kanzlei mit. Kerstin Illigen beabsichtige zudem, „zur gegebenen Zeit die Kanzlei allein weiterzuführen.“

