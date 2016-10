Bautzen Zweiter im Osten Die Red Devils landen hinter den Speedbats Dresden auf Rang zwei, haben sich damit aber auch für das Bundesliga-Finale in Hamburg qualifiziert.

Die erste Mannschaft der Bautzener Red Devils. © privat

Crossminton, 1. Liga Ost. Am letzten Spieltag der Saison ging es für die erste Mannschaft des MSV Bautzen in eigener Halle noch einmal darum, zum vierten Mal in Folge die Meisterschaft in der 1. Liga Ost zu holen. Die Ausgangslage war klar: Zuerst musste der SpuBC Plauen geschlagen werden, um mit dem Tabellenführer Speedbats Dresden gleich zu ziehen. Mit einem glatten 6:0-Erfolg konnte sich das Team um Mannschaftskapitän Christian Matthes dann auch gegen die Vogtländer durchsetzen.

Im allerletzten Spiel der Saison standen sich nun in einem reinen Endspiel die jeweils ersten Mannschaften des MSV Bautzen und von den Speedbats aus Dresden gegenüber. Die Bautzener brauchten unbedingt einen Sieg, denn bei einem Unentschieden waren die Dresdener durch die mehr gewonnenen Partien vorn. Doch irgendwie lief bei den Red Devils in dieser Begegnung nichts zusammen. Die Dresdener hingegen standen in allen Spielen hoch konzentriert und motiviert auf dem Parkett. Bereits nach den ersten drei Einzeln war der Drops für Bautzen gelutscht. Jocelin Pusch verlor ihr Einzel gegen Verena Horn (13:16, 9:16), MSV-Kapitän Christian Matthes unterlag Frank Fehre (14:16, 9:16) und Stephan Weise musste sich Martin Hackelberg geschlagen geben (16:7, 9:16, 12:16). Damit stand Dresden als Meister der 1. Liga Ost bereits fest. Mit dem sicheren Sieg im Rücken, konnten die Speedbats auch das letzte Herreneinzel und die folgenden beiden Doppel gewinnen.

Nach anfänglicher Enttäuschung über die missglückte Titelverteidigung waren die Bautzener Red Devils mit dem Erreichen des Vizetitels und der damit verbundenen Qualifikation für das Bundesliga-Finalturnier Ende November in Hamburg trotzdem zufrieden. Die zweite Mannschaft des MSV Bautzen beendete die Saison mit einem 5:1-Sieg über die Dresdener Reserve und einer 2:4-Niederlage gegen die Erzgebirgs Speedys aus Marienberg auf einem guten fünften Tabellenplatz. (tk)

Bautzens erste Mannschaft spielte mit: Jocelin Pusch, Cathleen Selge, Christian Matthes, Stephan Weise, Felix Kalauch, Torsten Köhler und Michael August.

zur Startseite