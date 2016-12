Bautzen zeigt, wo’s langgeht In der Stadt fehlt es an Wegweisern für Touristen. Damit die nicht ratlos umherirren, wird jetzt aufgerüstet.

Auch auf dem Postplatz können Touristen ab sofort schnell herausfinden, welcher Weg zum Ziel führt. Insgesamt zehn dieser Stelen hat die Stadt jetzt aufstellen lassen, fünf standen bereits. Im nächsten Jahr sollen zehn weitere hinzukommen. © Uwe Soeder

Zum Bahnhof? Den Weg dahin kennt in Bautzen jedes Kind. Touristen haben es da schon schwerer. Zwischen all dem historischen Chic in der Altstadt geht rasch die Orientierung verloren. Und auch nach zielführenden Wegweisern halten Ortsunkundige oft vergeblich Ausschau. Doch das ändert sich jetzt. Die Stadt rüstet auf – und will mit neuen Stelen dafür sorgen, dass Bautzens Gäste künftig schnell zu Sehenswürdigkeiten und wichtigen Zielen finden.

Seit eh und je hatten in der Spreestadt kleine weiße Emaille-Schilder den Weg gewiesen. Doch das System wirkte in die Jahre gekommen, hatte zudem Lücken, wie Bautzens Stadtsprecher André Wucht einräumt. Das ihm unterstellte Amt für Stadtmarketing hat sich die Situation deshalb genauer angeschaut – und „enorme Defizite“ festgestellt. Einige Ziele fehlten gänzlich, auch die Beschriftung auf Sorbisch fehlte. Einfach ein paar Wegweiser mehr aufhängen hätte es aus Sicht der Verantwortlichen allerdings nicht getan. Also entschied sich die Stadt, gleich ein ganz neues Leitsystem für Fußgänger einzuführen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung damit begonnen, die ersten fünf der mannshohen Stelen aufzustellen – jetzt sind noch einmal zehn Tafeln dazugekommen. Die sind zwei Meter hoch und 30 Zentimeter breit – und vollgepackt mit Informationen. „Wir wollten auf engem Raum möglichst viele Ziele und eine gute innerstädtische Ordnung unterbringen“, erklärt André Wucht. Auf Augenhöhe blicken die Betrachter auf einen Ausriss vom Bautzener Stadtplan, darunter befinden sich die Ziele mit Richtungsangaben – in deutscher und in sorbischer Sprache.

Weitere Stelen sollen folgen

Die neuen Stelen ließ die Stadt jetzt an der Gedenkstätte, am Reichenturm, gegenüber dem Klinikeingang, am Postplatz, an der Clara-Zetkin-Straße, an der Karl-Marx-Straße an der Einmündung zum Lauengraben und am nördlichen Ende der Bahnhofstraße aufstellen. Zudem wurden die Tafeln unterhalb der Alten Wasserkunst, oberhalb der Mühlstraße sowie an der Ecke Mühltorgasse/Vor der Fischerpforte montiert. Weitere sollen nächstes Jahr folgen.

„Das neue Leitsystem ist aber nur dann hilfreich, wenn es konsequent umgesetzt wird“, sagt André Wucht. Und damit es richtig funktioniert und die Touristen ohne Lücken ans Ziel gelangen, braucht es laut Stadtsprecher André Wucht insgesamt 25 dieser Stelen. Wenn später alle dieser aus Aluminium gefertigten Tafel stehen, werden sie sinnvoll vernetzt auf 38 fußläufig erreichbare Ziele hinweisen. In der Summe macht das insgesamt 350 Wegweisungen, die auf den Tafeln angebracht sind, rechnet André Wucht vor. Die alten Emaille-Schilder werden derweil abmontiert.

