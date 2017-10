Bautzen zählt Autos in der Seidau Anwohner in der Seidau klagen über den Durchgangsverkehr. Eine Kontrolle soll zeigen, wie intensiv der Schleichweg genutzt wird.

In der Seidau herrscht oft reger Verkehr. © Uwe Soeder

Die Stadt will es genau wissen und zählt nun die Autos, die durch die Seidau fahren. Dass es Verkehrszählungen geben wird, hatte Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) schon im Sommer angekündigt. In diesem Monat soll es nun so weit sein. Wann genau gezählt wird, möchte die Verwaltung aber nicht verraten. „Wir wollen so Verfälschungen vermeiden“, erklärt Stadtsprecher André Wucht.

Schon lange klagen Anwohner über den Durchgangsverkehr. Denn obwohl die Seidauer Straße schmal ist und extra hohe Borde zum Gehsteig gesetzt wurden, nutzen viele Autofahrer die Strecke als Schleichweg zur Innenstadt. Die Anwohner stört das so sehr, dass sie Unterschriften sammelten, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und die haben auch Ideen, wie sich die Situation ändern kann. So kam zum Beispiel der Vorschlag auf, die Strecke als Spielstraße auszuweisen.

Welche Vorschläge umgesetzt werden können, möchte Bautzen Finanzbürgermeister Robert Böhmer noch nicht sagen. Erst wenn die Ergebnisse der Zählung vorliegen, könne man darüber sprechen, erklärt er bei der Stadtratssitzung. (SZ/mho)

