Bautzen wird Vierter Die Wasserballer traten in Großschönau an.

© Uwe Soeder

Wasserball. Mit nur sechs Feldspielern machten sich die Bautzener MSV-Spieler auf den Weg zum 46. Wasserballturnier in Großschönau, an dem in diesem Jahr 13 Mannschaften aus vier Bundesländern teilnahmen. Bei 19 Grad Wassertemperatur musste der MSV in der Vorrunde gegen Lok Görlitz, SV Guben und SV Halle spielen. Gegen den späteren Turniersieger aus Görlitz stand nach sieben Minuten Spielzeit eine 0:3-Niederlage an der Anzeigetafel. Da die anderen zwei Spiele gegen Guben mit 6:2 und Halle mit 4:2 gewonnen wurden, spielte Bautzen in der Finalrunde um die Plätze vier bis sechs. In einer sehr knappen Partie konnte der Vorjahressieger von der HSG TH Leipzig mit 2:1 besiegt werden. Im Anschluss gab es gegen den Gastgeber aus Großschönau einen ungefährdeten 5:0-Erfolg und die Bautzener freuten sich über einen hervorragenden vierten Platz. Zweiter wurde Chemnitz-Reichenhain vor dem SV Göppingen 04 aus Baden-Württemberg. (sch)

