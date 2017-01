Bautzen will die Krone – ein privater Investor auch Die Stadthalle und der Parkplatz an der Töpferstraße stehen zum Verkauf. Die Verwaltung prüft jetzt den Erwerb. Doch ein Unternehmen hat dort bereits Pläne.

In bester Zentrumslage liegen die Stadthalle und der benachbarte Parkplatz. Während die Halle als abrissreif gilt, erwirtschaftet der Parkplatz gute Gewinne. © Robert Michalk

Die Stadt Bautzen steigt in die Verhandlungen zum Kauf der Stadthalle Krone und des Parkplatzes an der Töpferstraße ein. Der Entschluss der Stadträte dazu war in der Sitzung am Mittwoch einstimmig. Laut einem von CDU, FDP, Linke, BBBz, Grüne und Pegasus eingebrachten Beschlussantrag wurde die Verwaltung jetzt beauftragt, Gespräche mit dem Eigentümer aufzunehmen und die Bedingungen für einen Grundstückskauf zu prüfen. Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) befürwortete diese Entscheidung: „Es handelt sich bei diesem Areal tatsächlich um eine Fläche von extrem großen Interesse für die Stadt“, sagte Ahrens.

„Sehr konkrete Gespräche“

Allerdings gibt es mindestens einen ernsten Konkurrenten: Großes Interesse zeigt mittlerweile nämlich ein privater Investor an dem 9 300 Quadratmeter großen Gelände im Herzen der Spreestadt. Davon weiß seit einigen Tagen auch die Stadt, denn der potenzielle Käufer hatte mit seinen Ideen beim Bauamt vorgesprochen. Auch der Eigentümer des Grundstücks – die Berliner Onnasch-Gruppe – bestätigte, dass jüngst sehr konkrete Gespräche mit einem Investor aus der Region liefen.

Der geschäftsführende Gesellschafter Alexander Kindermann war in dieser Woche persönlich in Bautzen, um mit dem Interessenten vor Ort über das Areal zu sprechen. Es handle sich dabei um einen Projektentwickler mit einer starken Gesellschaft im Hintergrund, sagt Kindermann. Dieser hätte bereits eine Bedarfsanalyse gemacht und Pläne für die Bebauung entwickelt. Wie Kindermann berichtet, möchte der Investor den Parkplatz und die Stadthalle erwerben, jedoch nicht das dem Areal zugeordnete Wohnhaus an der Steinstraße 15. Geplant ist, die Krone-Halle und den Parkplatz mit seinen 193 Stellflächen abzureißen und stattdessen eine Bebauung für Altenwohnen zu machen, wie Kindermann berichtet. „Ich bezweifle, dass das Konzept städtebaulich schön ist“, kommentiert der Onnasch-Chef diese Idee.

Parkplatz und Stadthalle sollen weg

Die Stadt Bautzen hätte die gestalterische Entwicklung selbst in der Hand, würde sie das Gelände kaufen. OB Ahrens bezeichnete im Stadtrat die aktuellen Preisvorstellungen des Eigentümers als utopisch. Für vier Millionen Euro wird von der Onnasch-Gruppe das Paket aus Stadthalle, Steinstraße 15 und Parkplatz angeboten. Auch wenn der Parkplatz Gewinne abwerfe – „die Krone ist faktisch ein Abrissobjekt“, so Ahrens. Kindermann hält dagegen den Preis nicht für überzogen. „Die Halle steht auf einem Grundstück von 3 610 Quadratmetern – das ist nicht wenig“, betont er.

Allerdings sind die Vorstellungen der Berliner nicht in Stein gemeißelt. Bereits im Dezember betonte Kindermann, dass es sich bei der Gesamtsumme für das Areal um eine pauschale Angabe handle. Am Mittwoch signalisierte er gegenüber dem privaten Interessenten, mit der Summe runterzugehen. „3,4 Millionen Euro aber nicht weniger“, nannte Kindermann der SZ die Grenze. Der Geschäftsführer berichtete außerdem, dass noch im Januar weitere Besichtigungen auf der Steinstraße stattfinden werden. Dort will sich das Immobilien-Unternehmen von mehreren Häusern trennen. Hintergrund ist der Ausstieg des Hauptgesellschafters, weshalb Onnasch sämtliche Liegenschaften außerhalb Berlins abstoßen will.

Arbeitsgruppe gebildet

In Bautzens Stadtverwaltung gibt es nun eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Kauf der Krone befasst. Unter anderem werden dort verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten und die Inanspruchnahme von Fördermitteln durchgespielt. Des Weiteren sollen Nutzungsformen für das Grundstück skizziert werden. In die Überlegungen werden neben dem Bau- und Finanzausschuss auch die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) und die Bautzener Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft (BBB) mit einbezogen. Auf Fragen der Stadträte äußerte sich Baubürgermeisterin Juliane Naumann (parteilos) am Mittwoch zurückhaltend. „Es gibt Gedanken, wie man dieses Areal nutzen kann“, so Naumann. Die Idee des Fraktionsvorsitzenden des Bürgerbündnisses Steffen Tech, die Parkfläche mit einem zweiten Deck aufzustocken, betrachtete OB Ahrens kritisch. Das sei aus emissionsschutzrechtlichen Gründen nicht ohne Weiteres möglich. Ahrens betonte aber die Dringlichkeit des Themas. Das Krone-Grundstück habe eine hohe Priorität. Am 1. März will die Verwaltung erste Ergebnisse präsentieren.

