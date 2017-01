Bautzen verliert Im Spiel gegen Leipzig machten die Bautzener Wasserballer zu viele Fehler.

© Uwe Soeder

Wasserball. Mit nur zehn Spielern musste der MSV Bautzen die Reise in die Messestadt antreten. Das erste Spiel gegen den Gastgeber HSG TH Leipzig II ging mit 7:11 verloren. Die MSV-Spieler machten zu viele einfache Fehler und besonders das Passspiel war schlecht. Im zweiten Spiel gegen den USV TU Dresden ging es um Schadensbegrenzung. Die Leistung gegen den letztjährigen Tabellenzweiten war viel besser. Doch Bautzen musste das Spiel ab dem dritten Viertel mit nur noch sieben Spielern bestreiten, weil sich zwei MSV-Sportler verletzt hatten, ein weiterer nach drei persönlichen Fehlern nicht mehr mitspielen durfte. Am Ende stand dann eine deutliche 9:21-Niederlage an der Anzeigetafel. (sch)

