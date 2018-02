Bautzen unter 40 000 Einwohnern

Bautzen. Die Einwohnerzahl von Bautzen sinkt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, leben seit Kurzem wieder weniger als 40 000 Menschen in der Stadt. Diese Entwicklung hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist es der Rückgang der Asylbewerberzahlen. Zum anderen kamen 2017 weniger Kinder zur Welt. Offiziell hatten Ende Dezember 39 973 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Bautzen – 477 weniger als ein Jahr zuvor.

Konkret betrug die Zahl der Neugeborenen im vergangenen Jahr 376 – 13 Prozent weniger als 2016. Die Zahl der Sterbefälle blieb mit 573 ungefähr gleich.

Auch bei den Fortzügen zeigt sich eine stabile Entwicklung: 2 400 Menschen verließen die Stadt, so viele wie 2016. Demgegenüber standen aber weniger Zuzüge: rund 2 100 statt 2 400. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die sinkenden Asylbewerberzahlen. Insgesamt liegt der Ausländeranteil bei 4,5 Prozent.

Die Einwohnerzahl von Bautzen ist in den vergangenen Jahren fast durchgehend gesunken. Wegen des Zuzugs von Flüchtlingen stieg sie 2015 und 2016 zwar kurzzeitig an. Prognosen gehen aber für die nächsten Jahre von einem weiteren Rückgang aus. Laut Vorhersage leben 2030 noch 38 500 Menschen in der Stadt. (SZ)

zur Startseite