Bautzen übernimmt die Führung Die MSV-Frauen triumphierten gegen den bisherigen Spitzenreiter.

Classic-Kegeln, 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen. Am Sonntag stand für die starke Frauenmannschaft vom MSV Bautzen 04 das letzte Heimspiel an. Bis dahin war sie zu Hause ungeschlagen – aber zu Gast war der Tabellenführer Sangerhausen. Zum Auftakt spielten Michaela und Sarah Kokel gegen Franziska Flemming und Carla Keßler-Regel. Während Michaela mit 4:0 (562:499 Holz) gegen Carla klar siegte, fiel die Entscheidung auf den Nachbarbahnen erst im letzten Satz. Sarah hatte die stärkeren Nerven, gewann die vierte Bahn und ihre Holzzahl reichte zum Sieg (518:510/2:2).

Heike Kunze vom MSV zeigte danach mit guten 542 Holz, was sie drauf hat. Doch Andrea Predatsch aus Sangerhausen spielte starke 571 Kegel und gewann alle vier Sätze. Peggy Riedel konnte sich gegen Kristen Wüstehoff mit 562:535 (3:1) durchsetzen. Bei Christin Kleinstück lief es nicht ganz rund, doch ihre 532 Holz reichten zum 3:1-Erfolg über Cassandra Schöpp (511).

Kersti Friese gewann ihre ersten zwei Sätze und holte am Ende auch ihren Punkt gegen Sarah Hofmann (515:510). Die Spreestädterinnen sprangen mit dem 7:1-Sieg (3 234:3 136 Holz) an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga Nord/Ost. Nun geht es nach Holzweißig, das mit einem Heimsieg den Abstieg noch verhindern könnte. (she)

