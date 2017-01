Bautzen testet in Bischofswerda Die FSV Budissa absolviert auch ein Trainingslager an der Ostsee. Trainer Linkert ist optimistisch.

Reimund Linkert will mit seiner Bautzener Mannschaft auch in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga spielen. © Torsten Zettl

Fußball. Am Dienstag steht für Budissa Bautzen ab 18 Uhr das erste Testspiel in Bischofswerda an. Trainer Reimund Linkert stellte sich vorab zu einem Kurz-Interview.

Herr Linkert, Budissa schwebt in akuter Abstiegsgefahr, oder?

Bilanz kann ich erst am Saisonende ziehen. Das Minimalziel heißt Klassenerhalt.

War Torhüter Norman Wohlfeld bisher der stärkste, weil beständigste Akteur?

Norman gibt der Mannschaft Halt und Orientierung. Seine persönlichen Leistungen waren dementsprechend gut.

Viele Fans sind unzufrieden, stimmt’s?

Das ist normal. Auch Spieler sind unzufrieden, wenn wir keinen Erfolg haben. Dennoch ist die Unterstützung der Fans enorm.

Wie begegnet man Ihnen in der Stadt?

So wie ich den Menschen in Bautzen auch begegne, freundlich.

Bangen Sie um Ihren Job?

Ich hatte und habe die volle Unterstützung unseres Präsidiums.

Hätten Sie gern ein Trainingslager in wärmeren Gefilden abgehalten?

Nein, wir sind froh, ein Ostsee-Trainingslager in Graal-Müritz abhalten zu dürfen. Besonders freut mich, dass ein großer Teil des Präsidiums mehrere Tage vor Ort sein wird.

Gespräch: Jürgen Schwarz

