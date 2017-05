Bautzen strauchelt und zittert weiter Budissa verliert die Heimpartie gegen Schönberg. Jena spielt die Aufstiegsrunde, Erfurt bangt um den Verbleib in der 3. Liga.

In dieser Szene der Heimpartie gegen Schönberg foult Daniel Halke (unten) den Bautzener Marko Zuljevic (links). Diese Aktion fand direkt vor der Strafraumgrenze statt. © Torsten Zettl

Fußball. Noch drei Punktspiele muss Budissa Bautzen in der Fußball-Regionalliga Nordost absolvieren, dann ist die Saison beendet. „Endlich“, sagt Trainer Torsten Gütschow beim Blick auf seinen arg dezimierten Kader. Nach dem Heimspiel gegen den FC Schönberg, das die Spreestädter vor nur 247 Zuschauern mit 1:3 (0:1) verloren, meinte der 54-Jährige: „Wir können Ausfälle wie die von Franz Pfanne und vor allem Pavel Patka nicht kompensieren.“

An der Konstellation hat sich auch nach der 19. Niederlage nicht viel für die Budissen geändert. Schlusslicht TSG Neustrelitz rangiert nach dem Remis gegen Neugersdorf (1:1) sieben Zähler hinter Bautzen. Der Tabellenletzte steigt nur ab, sollte Carl Zeiss Jena nicht in die 3. Liga aufsteigen, von dort aber Rot-Weiß Erfurt absteigen. Die Blumenstädter stehen drei Runden vor Saisonende drei Zähler vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Zudem bangt aber der Chemnitzer FC um die Drittliga-Lizenz. Der Verband verlangt von den Himmelblauen dafür Nachweise über 4,6 Millionen Euro – eine stolze Summe.

Schönberg spielt einfach effektiver

Die 90 Minuten gegen die Schönberger, die sich wie RB Leipzig II aus der Regionalliga zurückziehen werden, brachte Gäste-Coach Axel Rietentiet perfekt auf den Punkt: „Bautzen hat mehr investiert, aber wir waren effektiver.“ Masimo Okada (6.), Maurice Eusterfeldhaus (74.) und Henry Haufe (90.+2) trafen für Schönberg, Josef Nemec mit einem herrlichen Freistoßtor (76.) zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Bautzener steckten nie auf, hatten aber auch Pech, denn Rosendo (20.) und Nemec (51.) trafen jeweils nur die Torumrahmung. Gütschow kritisierte allerdings die zerfahrene Startphase seiner Kicker: „Das war Schülerfußball, da muss es eigentlich schon 0:2 gegen uns stehen. Meinen Spielern fehlt das Selbstvertrauen, was aber nicht verwunderlich ist, denn die Jungs stehen seit einem Jahr in der Tabelle ganz weit unten.“ Chancen, den Platz als Sieger zu verlassen, gab es dennoch für Budissa. „Dabei waren richtige Geschenke der Gäste, aber wir nehmen sie nicht“, ärgerte sich Gütschow. Dagegen frohlockte Kollege Rietentiet: „Die frühe Führung spielte uns in die Karten, da es unsere Stärke ist, aus einer sicheren Defensive gut zu kontern.“

Budissa trifft auswärts noch auf Viktoria Berlin, empfängt den BFC Dynamo und muss dann noch zum ZFC Meuselwitz. Die Personalplanungen laufen derweil auf Hochtouren. Verlängert haben die Bautzener auch mit Offensivspieler Daniel Hänsch. Der Verein zog die im Vertrag festgeschriebene Option der Vertragsverlängerung. Zuvor war das Gleiche bei Torhüter Marek Große sowie Paul Milde, Norman Kloß und Josef Müller passiert. Zudem verlängerte Tobias Heppner seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr.

Der FC Carl Zeiss Jena hatte am Freitagabend den Titel des Nordost-Meisters mit einem 1:1 zu Hause gegen RB Leipzig II klar gemacht. Lange Zeit sah es freilich so aus, als ob die Entscheidung vertagt wird. Bis in die Nachspielzeit lag Jena im Hintertreffen, während Cottbus in Babelsberg lange führte. Doch dann traf der eingewechselte Bedi Buval zum Ausgleich für Carl Zeiss (90.+2), während Energie in der Filmstadt noch mit 1:2 verlor. In den beiden Playoff-Spielen trifft Jena auf Viktoria Köln, den Meister der Regionalliga West.

Bautzen: Große - Kolan, Iliadis (79. Baudis), Hausdorf, Heppner - Herrmann, Kloß, Hoßmang, Müller (46. Nemec) - Rosendo (46. Zuljevic) und Barth.

zur Startseite