Bautzen stellt zwei Deutsche Meister Wolfgang Strosny und sein Vereinskamerad Bernd Schwiebs holen sich in Gotha jeweils den Titel in ihren Altersklassen.

Bernd Schwiebs (links/M 60) und Wolfgang Strosny (M 65) vom Bautzener LV Rot-Weiß 90 haben bei der Deutschen Meisterschaft im 24-Stunden-Lauf beide Gold gewonnen. © E. Strosny

Leichtathletik. Zwei Bautzener Läufer sind erfolgreich von der Deutschen Meisterschaft im 24-Stunden-Lauf zurückgekehrt. Wolfgang Strosny (M 65) und Bernd Schwiebs (M 60) vom Bautzener LV Rot-Weiß 90 wurden Sieger in ihrer Altersklasse. Wolfgang Strosny legte in den 24 Stunden eine Strecke von 178,832 Kilometern zurück (29. Gesamtplatz). Sein Lauffreund Bernd Schwiebs schaffte in dieser Zeit noch mehr. Er lief 206,633 Kilometer und erreichte damit sogar den elften Gesamtplatz.

Die Deutschen Meisterschaften fanden in diesem Jahr in Gotha statt. Dort hatten die Läufer einen Rundkurs mit einer Länge von 2,04 Kilometern zu bewältigen. Somit lief Wolfgang Strosny 87 und Bernd Schwiebs 100 Runden. Gesamtsieger Marcel Leuze aus Hamburg erreichte 240,672 Kilometer. Bei den Frauen siegte Anja Krause aus Marburg mit 219,171 Kilometern. An den Meisterschaften 2017 nahmen diesmal 155 Läuferinnen und Läufer teil. (cm)

www.dm24h.de

zur Startseite