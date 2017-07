Bautzen sperrt Tunnel der Westtangente Ab Freitag wird die Fahrbahn ausgebessert – eine Umleitung wird ausgeschildert.

Nach knapp vier Jahren Betrieb muss im Westtangenten-Tunnel die Fahrbahn repariert werden. © Uwe Soeder

Der Baustellensommer nimmt in Bautzen noch kein Ende. Die Friedensbrücke ist nach wie vor halbseitig gesperrt, die Taucherstraße dicht, die vielbefahrene Straße am Bautzener Holzmarkt derzeit eine Staufalle. Ab Freitag kommt noch eine weitere Vollsperrung hinzu. Dann ist der Tunnel an der Bautzener Westtangente nicht mehr befahrbar. Am Abend, gegen 18 Uhr, müssen sich Autofahrer andere Wege suchen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird dann eine Umleitung ausgeschildert.

Der Tunnel der Westtangente in Bautzen wird am Freitag deshalb gesperrt, weil die Fahrbahndecke ausgebessert werden soll. Laut Stadtverwaltung wird der Tunnel das ganze Wochenende über gesperrt bleiben. Am Montag haben Autofahrer schon mehr Glück. Wenn die Bauarbeiten nach Plan verlaufen, kann die Strecke gegen 5 Uhr wieder freigegeben werden. Die Westtangente führt den Verkehr von der Autobahnabfahrt Bautzen-West zum Gewerbegebiet an der Wilthener Straße. Erst 2013 wurde die Umgehungsstrecke eingeweiht. (SZ/mho)

zur Startseite