Bautzen sperrt die Wälder Die Schäden, die der letzte Sturm hinterlassen hat, sind immens. Die Stadt zieht nun die Reißleine.

Aufgrund von Sturmschäden sind viele Wälder zurzeit gesperrt – auch der Bautzener Stadtwald. © dpa

Bautzen. Der Stadtwald in Bautzen darf nicht mehr betreten werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sperrung zum Schutz der Waldbesucher gilt vorerst für zwei Monate. Betroffen sind die Waldflächen im Humboldthain Bautzen, am gesamten Czorneboh, am Kötschauer Berg in Kleindehsa und am Mönchswalder Berg. Das Verbot gilt zudem für den Wald Thromberg und in der Schmoritz zwischen Mehltheuer und Großpostwitz. Nur der Forstweg zur Czorneboh-Baude ist davon ausgenommen.

Grund für die Sperrung der Wälder sind die Schäden, die der Herbststurm „Herwart“ und vergangene Woche das Sturmtief „Friederike“ hinterlassen haben. Nach Angaben der Bautzener Stadtverwaltung ist das Ausmaß der Schäden bislang noch nicht bekannt. Derzeit sind die Waldarbeiter mit der Begutachtung beschäftigt und können erst in den nächsten Tagen und Wochen konkreter Aussagen treffen. (SZ)

