Bautzen siegt in der Hauptstadt Budissa setzt sich beim BFC Dynamo mit 2:1 durch und feiert damit den ersten Auswärtssieg. Vize Gernot Kliesch tritt zurück.

Der Bautzener Tobias Heppner (Mitte) jubelt über seinen Treffer zum 1:1-Ausgleich und wird von seinen Kameraden gefeiert. Am Ende gelang Budissa in Berlin mit dem 2:1 der erste Auswärtserfolg der Saison. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Schon drei Wochen vor Weihnachten haben die Budissen begonnen, sich selbst zu beschenken. Mit einem überraschenden 2:1 (1:1)-Erfolg beim BFC Dynamo feierten die Schützlinge von Cheftrainer Reimund Linkert am 16. Spieltag der Regionalliga ihren ersten Auswärtssieg der Saison. Drei Punkte, die Kapitän Martin Kolan im Vorfeld als „Bonus“ bezeichnet hatte, die aber vor den beiden noch anstehenden Freitag-Heimspielen gegen Meuselwitz und Auerbach für das Selbstbewusstsein der Bautzener sehr wertvoll sein dürften. In der Tabelle schoben sich die Spreestädter an Luckenwalde vorbei auf Platz 16.

Trainer Reimund Linkert ist stolz

„Ich bin extrem stolz auf mein Team“, meinte Linkert nach dem Überraschungscoup in der Hauptstadt. Erstaunlich, wie abgeklärt der 33-Jährige nur wenige Minuten nach dem Abpfiff das Geschehen in der Pressekonferenz analysierte. Die lange Ausfallliste der Gäste führte dazu, dass neben Ersatzkeeper Marek Große nur drei Wechselspieler auf der Bank Platz nahmen (Kloß, Hermann, Barnickel). „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um uns zu finden, haben die schwierigen Platzverhältnisse dann aber gut genutzt. Sicher kamen uns die Bedingungen mehr entgegen als der Spielweise des BFC.“

Mit einer Sondergenehmigung fand die Begegnung zum 50-jährigen Vereinsjubiläum im Sportforum Hohenschönhausen statt und nicht wie üblich im Jahn-Sportpark im Prenzlauer Berg. Dem ehemaligen DDR-Serienmeister schien der Umzug zunächst keine Probleme zu bereiten, denn schon nach sieben Minuten jubelten die BFC-Akteure. Dennis Srbeny köpfte nach einer Flanke von Kai Pröger unhaltbar für Norman Wohlfeld in die Maschen. Kurz danach verhinderte der Bautzener Keeper das 0:2, als er einen Freistoß des Brasilianers Thiago Rockenbach da Silva glänzend parierte (10.).

Danach fanden die Gäste immer besser in die Partie, aber Josef Nemec scheiterte am Berliner Schlussmann Bernhard Hendl (24.). Kurz vor der Pause hatte der lange Tscheche dann auch noch Pech, als er nur den Pfosten traf (42.). Wenig später klärte der Berliner Göwecke in höchster Not auf der Torlinie. Der verdiente Ausgleich für Bautzen gelang schließlich Tobias Heppner in der ersten Nachtspielminute mit einem Sonntagsschuss in den Torwinkel.

Nach der zweiten Halbzeit – in der Daniel Barth nach 65 Minuten für 2:1-Siegtreffer der Budissen sorgte – resümierte BFC-Coach Rene Rydlewicz sportlich fair: „Bautzen hat verdient gewonnen, die Bedingungen besser angenommen, eine hervorragende kämpferische Leistung geboten und hätte auch noch ein drittes Tor schießen können.“ Er dachte dabei sicher an das Solo von Josef Müller, das dann allerdings nicht zum 3:1 führte.

Die Berliner versuchten in der Schlussphase alles, um die zweite Heimniederlage irgendwie noch abzuwenden. Aber mehr als eine „Strafraum-Schwalbe“ von Rockenbach da Silva, die mit der Gelben Karte geahndet wurde, sprang für die Hauptstädter nichts heraus.

Weniger erfreulich ist, was sich derzeit an der Vereinsspitze der FSV Budissa abspielt. Einen Tag vor dem Gastspiel in Berlin verdichteten sich die Anzeichen, dass Gernot Kliesch die Konsequenzen seiner Abwahl durch die Mitglieder gezogen hat. Eine offizielle Pressemitteilung gab es vom Verein nicht, aber auf SZ-Anfrage bestätigte Kliesch: „In Anbetracht der Entwicklung und Geschehnisse der letzten Tage sah ich mich veranlasst, meinen sofortigen Rücktritt als Vorstandsmitglied und Vizepräsident zu erklären.“

Damit trat genau das ein, was Präsident Ingo Frings schon während der Mitgliederversammlung am 23. November befürchtet hatte. Er bedauere es sehr, dass Kliesch offenbar nicht mehr das Vertrauen der Mitglieder besitze, hieß es später auf der Vereinshomepage. Zudem hatte Frings dem Vizepräsidenten ein sehr positives Zeugnis in Bezug auf seine Arbeit für den Verein ausgestellt und die Frage in den Raum gestellt, wer denn diese ehrenamtliche Arbeit zukünftig machen solle.

Hoffnung platzt wie Seifenblase

Die Hoffnung des Vereinschef, dass Gernot Kliesch bei der nächsten Wahl das verloren gegangene Vertrauen der Mitglieder zurück erhält, ist damit wie eine Seifenblase geplatzt. Für den 16. Januar 2017 wurde inzwischen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Dort werden dann die Kandidaten für ein neues Präsidium vorgestellt – und Gernot Kliesch wird sich nicht noch einmal zur Wahl stellen.

Budissa spielte mit: Wohlfeld - Patka, Heppner, Kolan, Klippel - Pfanne, Baudis, Müller, Hänsch (76. Hermann) - Nemec und Barth (90.+2 Barnickel).

