Bautzen schwoft beim Bühnenball Hunderte Gäste feierten am Sonnabend und Sonntag - im Mittelpunkt des Abends stand einmal mehr ein berühmtes Gaunertrio.

Viele Musik und Gelegenheit zum Tanzen gab es Bautzener Bühnenball. © Uwe Soeder

Großer Auftritt für die Olsenbande. Nach dem Erfolg beim Theatersommer standen Egon, Benny und Kjeld auch beim Bautzener Bühnenball an diesem Wochenende im Mittelpunkt. Hunderte Gäste feierten am Freitag und Sonnabend bis spät in die Nacht. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater und das Sorbische National-Ensemble gestalteten gemeinsam das Programm - mit Musik und kleinen Szenen rund um das beliebte Gaunertrio. Viel Gelegenheit zum Tanz gab es natürlich auch. Dafür wurde das große Theaterhaus wieder aufwendig zum Ballsaal umgebaut. (szo)

