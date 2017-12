Bautzen schlägt Neugersdorf Budissa gewinnt das Derby und zieht in der Tabelle am FCO vorbei. Die FSV-Spieler feiern danach bei der Pressekonferenz.

Auch in diesem Kopfballduell kann sich der Bautzener Franz Pfanne (rechts) durchsetzen. Sein Neugersdorfer Gegenspieler Paul-Georg Becker springt einfach nicht hoch genug. Außerdem wird er noch von Pfannes Arm gebremst. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Die FSV Budissa Bautzen hat zum Rückrundenauftakt der Fußball-Regionalliga das Derby gegen den FC Oberlausitz mit 3:0 (0:0) gewonnen. Kevin Bönisch (56.), Jonas Krautschick (72.) und Tony Schmidt (86.) erzielten vor 542 Zuschauern im Stadion Müllerwiese die Tore. Es war der erste volle Erfolg für die Spreestädter im sechsten Viertliga-Duell gegen die Neugersdorfer. In der anschließenden Pressekonferenz ging es zunächst recht beschaulich zu. FCO-Interimscoach Manfred Weidner gab sein Statement ab und konnte seine große Enttäuschung nicht verbergen.

Doch dann entlud sich bei den Gastgebern die Freude. Bevor Budissas Chefcoach Torsten Gütschow zu einer ersten Analyse ansetzen konnte, „stürmten“ seinen Schützlinge den Raum und sangen immer wieder: „Derbysiege sind so schön.“ Kein Zweifel, Gütschow hat aus seinen Spielern ein funktionierendes Team geformt. Egal, ob der Gegner über die größere Erfahrung und vielleicht auch die besseren technischen Mittel verfügt, die Budissen machen vieles mit toller Moral, körperlicher Fitness und hohem Engagement mehr als wett.

„Ich hatte nach den ersten 20 Minuten auch ein paar Bedenken, dass das wieder schiefgehen könnte“, gab Gütschow zu. „Aber meine Jungs haben tolle Moral gezeigt und nach dem Wechsel noch eine Schippe draufgelegt. Die Konter haben wir dann perfekt gesetzt, der Sieg war absolut verdient.“ Und überfällig, denn letztmalig hatte Budissa im April 2006 zu Hause ein Pflichtspiel gegen Neugersdorf gewonnen.

Auch „Manne“ Weidner ließ keine Zweifel aufkommen, dass seine Mannschaft am Freitagabend zurecht ohne Punkte nach Hause gefahren war, „auch wenn wir in der ersten Halbzeit Vorteile verzeichneten und nach dem 0:1 die Chance zum Ausgleich hatten“. Der 55-Jährige, Sportchef beim FCO und seit der Beurlaubung von Vragel da Silva auch als Interimscoach tätig, dachte an den Distanzschuss von Tobias Gerstmann, der nur haarscharf das Bautzener Tor verfehlte (62.).

Freitag Punktspiel in Neustrelitz





„Ansonsten haben wir aber in der zweiten Halbzeit viel vermissen lassen. Ob es an der Einstellung lag, werde ich hinterfragen müssen. Im letzten Punktspiel des Jahres gegen Auerbach müssen wir uns anders präsentieren.“ Dagegen werden die Budissen am Freitagabend in Neustrelitz alles versuchen, um in der Tabelle vor dem FCO zu überwintern.

Vor allem Kevin Bönisch dürfte bestens gelaunt den zweiten Advent verbracht haben, zumal der Trainer zwei trainingsfreie Tage auslobte. Bönisch erzielte in seinem 18. Punktspiel für Budissa endlich sein erstes Tor. „Natürlich freue ich mich für Kevin, er war längst dran.“ Torsten Gütschow hatte trotz der „Ladehemmung“ des Ex-Dynamos, der bis 2015 in Dresden kickte und dann zum FSV Zwickau gewechselt war, nie Zweifel an Bönischs Stammplatz aufkommen lassen. „Er hat unglaublich viel für die Mannschaft geleistet und musste als Sturmspitze oft für zwei ackern. Wie wichtig er ist, haben wir doch gesehen, als er wenige Tage zuvor in Berlin erst einmal auf der Bank saß.“

Bekanntlich hatte Budissa erst drei Tage zuvor die Nachholpartie bei Viktoria Berlin bestritten (0:3) und Gütschow dort einige Stammkräfte nicht über die volle Distanz gehen lassen. „Wir sind ein Amateurverein, die meisten Jungs gehen arbeiten. Solche Ansetzungen sind eine Frechheit. Wir können nicht drei Spiele in sieben Tagen mit voller Power bestreiten. Da mir das Derby wichtiger war, habe ich Spieler wie Kevin oder Tony Schmidt geschont.“ Mit dieser Maßnahme lag Gütschow goldrichtig, denn auch Schmidt gehörte zu den Torschützen.

„Kopfballtore sind eher selten bei mir“, strahlte Budissas erfolgreichster Torschütze nach seinem fünften Saisontreffer zum 3:0-Endstand. Zuvor hatte Jonas Krautschick zugeschlagen. Der Ex-Neugersdorfer konnte sich noch gut an das Hinspiel (0:3) erinnern, als er sein Debüt für Bautzen ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte gab: „Wir waren auch dort nicht schlechter, aber der FCO mit seinem ausgebufften alten Tschechen einfach abgezockter.“ Doch diesmal drehten die Budissen den Spieß endlich wieder um.

Budissa: Ebersbach – Mack, Patka, Hoßmang, Kunze – Müller (72. Kloß), Pfanne - Krautschick (79. Heppner), Schmidt, Milde (88. Barnickel) - Bönisch.

