Bautzen schlägt Hansa Rostock II Am Dienstag ist der SV Oberland Spree bei Budissa zu Gast. Ab 18.30 Uhr soll im Bautzener Humboldthain gespielt werden.

Der Bautzener Daniel Hänsch (Mitte) schirmt hier im Testspiel gegen Hansa Rostock II den Ball geschickt ab. Er erzielte schon in der fünften Minute das 1:0. © torsten zettl

Fußball-Regionalligist FSV Budissa Bautzen setzte sich in einem Testspiel beim Nord-Oberligisten Hansa Rostock II mit 3:1 (2:1) durch. Die Partie wurde im Rahmen des Trainingslagers der Spreestädter in Graal-Müritz ausgetragen. Für die Bautzener trafen Daniel Hänsch (5.), Neuzugang Marko Zuljevic (28.) und Probespieler Rosendo (52.). Die Ostseestädter hatten in der 15. Minute durch Robert Grube zwischenzeitlich ausgeglichen.

Am Dienstag erwartet Budissa den Landesklässler SV Oberland Spree zu einem weiteren Übungsspiel. Die Begegnung soll um 18.30 Uhr im Humboldthain angepfiffen werden. Auch Budissas Liga-Kontrahent FC Oberlausitz befand sich einige Tage im Trainingslager (Hermanice/Tschechien) und unterlag dort der U 21 von Slovan Liberec mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Ondrej Dolezal bereits in der zweiten Minute.

Der SV Einheit Kamenz musste sich gegen Kreisoberligist SV Gnaschwitz-Doberschau mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Die Lessingstädter gingen durch Martin Kotyza (24.) und Ondrej Novotny (45.) zweimal in Führung, kassierten aber durch Martin Bartke (42.) und Martin Finklar jeweils wieder den Ausgleich.

Kamenz testet am Sonnabend

Nächster Testgegner der Lessingstädter wird am kommenden Sonnabend ab 11 Uhr der SV Oberland Spree sein. Der Bischofswerdaer FV wollte gegen die A-Junioren des SC Borea testen, aber die Partie gegen den Dresdner Regionalliga-Nachwuchs musste kurzfristig abgesagt werden. Am Mittwoch erwarten die Schiebocker die A-Junioren der SG Dynamo Dresden, die in der höchsten deutschen Nachwuchsliga, der Bundesliga Nord/Nordost, spielen.

zur Startseite