Bautzen sagt Nein zur Landesgartenschau OB Ahrens legt die Pläne für eine Bewerbung auf Eis. Die Stadträte haben Verständnis – und sind trotzdem sauer.

So prächtig blühte es bei der Landesgartenschau 2012 in Löbau. Die Stadt profitiert noch heute von der Großveranstaltung. Kein Wunder also, dass auch in Bautzen immer wieder über eine mögliche Bewerbung gesprochen wird. © Archivfoto: Matthias Weber

Erst Görlitz und nun auch Bautzen. Eine Stadt nach der anderen legt die Pläne für die Landesgartenschau ad acta. In dieser Woche überraschte Oberbürgermeister Alexander Ahrens mit der Aussage, die Bewerbung nicht weiter zu verfolgen. Noch im Wahlkampf hatte Ahrens gesagt, dass er prüfen will, ob sich der Bautzener Stausee für ein solches Projekt anbieten würde. Doch nun hat er eine Entscheidung getroffen. So heißt es aus dem Rathaus: „Das Thema ist momentan weiter auf Eis gelegt.“

Dabei nennt die Verwaltung gleich mehrere Gründe. Zum einen hält sie das Gelände am Bautzener Stausee für ungeeignet, um darauf etwas Nachhaltiges einzurichten. „Und solange das Ganze ohne jeglichen nachhaltigen Effekt ist, wird sich die Ausrichtung der Landesgartenschau für die Kommune keinesfalls rechnen“, erklärt Tobias Schilling von der Pressestelle der Stadt. Auch verfüge die Stadt Bautzen momentan über keine andere Fläche, die für eine solche Veranstaltung infrage käme.

Stadträte zweifeln an nachhaltiger Investition

Argumente, die viele Bautzener nachvollziehen können. SPD-Stadtrat Roland Fleischer erinnert sich noch gut an die Diskussionen im Jahr 2007. „Schon damals stand eine Summe von immerhin zwölf Millionen Euro im Raum“, erklärt er. Langfristig hätte die Stadt diese Kosten zwar stemmen können, doch viele Stadträte bezweifelten, dass die Investition nachhaltig sei. „Und daran hat sich bis heute nichts geändert“, sagt Fleischer.

Auch Linken-Stadträtin Angela Palm hat die Diskussionen vor zehn Jahren noch im Kopf. „Damals hatten wir als Fläche den Stausee favorisiert. Doch weil zum Beispiel das Areal im Winter kaum genutzt werden kann, ist es nicht richtig nachhaltig“, erklärt sie. Das ist auch der Grund, warum die Aussage des Oberbürgermeisters die Stadträtin nicht überrascht hat. In den vielen Ausschüssen sei die Gartenschau in letzter Zeit aber kein Thema gewesen.

Zentrale Fläche fehlt

Doch genau daran stören sich einige. „Ich wurde von Leuten darauf angesprochen und musste erst einmal nachfragen, in welcher Zeitung sie das gelesen haben“, erklärt CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers. Der Bautzener hat sich lange mit dem Thema befasst und steht dem Event durchaus kritisch gegenüber. „Uns fehlt dafür die zentrale Fläche“, meint er. Sein Parteikollege Karsten Vogt nennt noch einen anderen Grund, der dagegen spricht. „Vor dem Hintergrund der vielen Aufgaben der Stadt – Neubau einer Kita, Planung einer weiteren Grundschule, Entwicklung des Innenstadtbereichs – halte ich es für sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren“, sagt er.

Dennoch hätten die Stadträte von der Rathaus-Spitze erwartet, dass mit ihnen über das Thema gesprochen wird. „Vielleicht hat ja jemand unter den Stadträten eine wirklich gute Idee. Aber wie will der Oberbürgermeister das herausfinden, wenn er mit ihnen nicht darüber diskutiert“, sagt Heinrich Schleppers. Ähnlich sieht das FDP-Stadtrat Mike Hauschild. „Wieder einmal hält es Alexander Ahrens nicht für angebracht, Themen und Fakten mit uns zu besprechen.“ Ob der Stausee allein für eine Gartenschau geeignet ist, hält Hauschild für die falsche Frage. „Bautzen könnte ein Gesamtkonzept für die Entwicklung der Stadt schaffen. Die Landesgartenschau wäre der Turbo, um es umzusetzen“, sagt er.

Zeit für Diskussion bleibt

Grünen-Stadtrat Claus Gruhl wünscht sich ebenfalls, dass die Stadt an dem Thema dranbleibt. Auch wenn der Stausee nicht der richtige Ort sei. Mittlerweile hätten sich die Bedingungen dort ohnehin verbessert. Eine neue Fläche muss also gefunden werden. Viel Hoffnung hat Gruhl aber nicht: „Das Vorhaben ist schon 2007 an einer mutlosen Stadtratsmehrheit gescheitert. Warum sollte es jetzt besser werden?“

Noch hat Bautzen Zeit, weiter über das Thema zu diskutieren. Die Termine für 2019 und 2022 sind bereits vergeben. „Wann es danach die nächste Landesgartenschau gibt, muss erst noch entschieden werden“, erklärt Frank Meyer, Sprecher des Umweltministeriums. Demnach steht die nächste Bewerbungsfrist noch gar nicht genau fest. Und auch wenn sich Bautzen doch für das Event interessiert, könnte es wohl frühestens 2025 stattfinden.

