Bautzen reist zum Bundesliga-Finale Hamburg sieht die jeweils beiden besten Mannschaften der vier Regional-Staffeln im Endkampf.

Am kommenden Wochenende findet in Hamburg das Endturnier der 1. Crossminton Bundesliga statt. Qualifiziert haben sich die jeweils beiden besten Mannschaften der vier regionalen Staffeln. Zu den acht Teams aus dem gesamten Bundesgebiet zählen auch die Red Devils vom MSV Bautzen, die sich mit einem zweiten Platz in der 1. Liga Ost hinter den Speedbats Dresden für das Bundesliga-Finale qualifizieren konnten.

Für die Liga Nord gehen die Teams aus Hamburg und Wolfsburg an den Start. In der Liga Süd qualifizierten sich die Poing Speed Fires sowie die Speedlights aus München. Das Teilnehmerfeld wird durch die Speedkrebse Brühl und dem KSBV aus Köln aus der 1. Liga West komplettiert.

Während einer Begegnung werden ein Damen-Einzel, drei Herren-Einzel, ein Herren-Doppel sowie ein Mix-Doppel gespielt. Für die Bautzener, die bisher bei allen Final-Turnieren ganz weit oben mitmischten und den Titel der Liga Ost zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnten, ist es bisher eher eine durchwachsene Saison. Im letzten Jahr noch Dritter beim Bundesliga Finale hinter Hamburg und den Füchsen Berlin, mussten die Red Devils in dieser Saison einige Ausfälle verkraften.

„Trotz der fast kompletten Umstellung des Teams hatte sich das Saisonziel nicht geändert: Titelverteidigung in der 1. Liga Ost und Qualifizierung für das Endturnier der Bundesliga in Hamburg. Bis zur Saisonhälfte konnten wir mit unserem stärksten Kontrahenten, den Speedbats aus Dresden, noch ganz gut mithalten. In der zweiten Saisonhälfte ist uns dann doch die Kraft ausgegangen“, resümiert Kapitän Christian Matthes.

Red Devils sind nur Außenseiter

Personell sieht es bei den Spreestädtern nicht so rosig aus. „Da uns für das Endturnier nun noch zwei gute Spieler fehlen, sind die Erwartungen nicht sehr groß. Bereits in der Gruppenphase wartet der Titelverteidiger, Elbspeeders Hamburg, der diesjährige Titelfavorit, Speedkrebse Brühl, sowie der Sieger der ersten Liga Süd, Poing Speedfire. Schon gegen die Speedfires wäre ein Sieg ein großer Erfolg“, so Matthes. (tk)

