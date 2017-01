Bautzen plant neue Grundschule Ein passendes Haus in der Innenstadt wird noch gesucht. Der Zeitplan der Stadtverwaltung ist ehrgeizig.

Bautzen erlebt einen Baby-Boom. Bald werden die vier kommunalen Grundschulen für die Kinder in der Stadt nicht mehr ausreichen. Der Oberbürgermeister sucht deshalb ein Gebäude, was sich als Schule umfunktionieren lässt. © dpaArno Burgi

erlebt einen Baby-Boom. Obwohl die Zahl junger Frauen in der Spreestadt langsam sinkt, steigen die Geburtenzahlen weiter an. Im Jahr 2013 erblickten 364 kleine Bautzener das Licht der Welt, im vergangenen Jahr zählte man sogar 432 Neugeborene. Eine schöne Entwicklung mit Konsequenzen: Die vier städtischen Grundschulen werden bald nicht mehr ausreichen. Die Verwaltung hat deshalb schon mögliche Standorte für den Bau einer neuen Grundschule durchgespielt. Gerade im Zentrum wäre eine weitere Bildungseinrichtung sinnvoll, denn sie wäre für die Jungen und Mädchen gut zu Fuß erreichbar. Doch geeignete kommunale Brachen in der Innenstadt sind rar und private Grundstücke teuer. Darum wird noch etwas anderes in Betracht gezogen.

Neubau nicht gewollt

„Den Neubau einer Grundschule möchte ich eigentlich nicht“, sagt Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) und führt drei Gründe an. Ein Schulneubau sei schlicht zu teuer. Auch nähmen Planungen und Umsetzung sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn so eine Grundschule nach fünf Jahren stehen würde, wäre man schon schnell, findet der Oberbürgermeister. Und letztlich bleibe fraglich, wie lange der positive Geburtentrend anhält und die Schule wirklich benötigt wird.

„Wir suchen nach alternativen Lösungen, die deutlich kostengünstiger sind“, betont deshalb der Oberbürgermeister. Weniger Geld kostet es beispielsweise, ein bestehendes Haus in eine Schule zu verwandeln. „Wir wollen ein Gebäude finden, das eventuell schon 2019/2020 in den Schulbetrieb gehen könnte,“ sagt Ahrens. So gäbe es die Möglichkeit, Immobilien des Bautzener Landkreises zu übernehmen und zur Schule umzubauen, erklärt Bautzens Stadt-Chef. Man habe da bereits ein Objekt in der Innenstadt im Blick und mit dem Landkreis darüber gesprochen. Das Gebäude sei gut zu erreichen und biete sich von seiner Lage als Grundschule an, sagt Ahrens.

Schülerzahlen steigen weiter an

Noch fehlen der Stadt aber die Prognosedaten zur langfristigen Schülerentwicklung. Derzeit arbeite die Verwaltung an der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten, teilt Thomas Groß, Amtsleiter für Bildung und Soziales, mit. Im Anschluss will man sich mit den künftigen Schülerzahlen und der Ordnung der Grundschulbezirke – der Einzugsgebiete der Schulen – befassen.

Eines steht auch ohne ausgefeilte Statistik fest: Die Schülerzahlen werden laut Groß in den nächsten vier Jahren weiter ansteigen. Der Auslastungsgrad der Schulen bleibe langfristig hoch. „Eine neue zweizügige Grundschule für bis zu 224 Kinder könnte den Bedarf decken“, schätzt der Amtsleiter für Bildung und Soziales.

Bautzens Kinderreichtum liegt nicht nur am Baby-Boom. Die Verwaltung beobachtet zudem einen leichten Zuzug in die Spreestadt. Dabei handle es sich zum einen um sogenannte Rückkehrer – gebürtige Bautzener, die es in ihre Heimat zieht. Zum anderen haben die Kinder der Flüchtlingsfamilien – für die ebenfalls Schulpflicht besteht – die Schülerzahlen ansteigen lassen. Hier könnte es weitere Überraschungen geben: Es sei möglich, dass noch nicht statistisch erfasste Kinder von Asylbewerbern künftig in den Schulen angemeldet werden, erklärt der Amtsleiter.

Bisher reicht der Platz

Bisher reiche der Platz in den bestehenden Grundschulen aus, erläutert Groß: „In der sanierten Curie-Grundschule stehen ausreichend Ressourcen zur Verfügung. Ebenfalls kann die Fichte-Grundschule von den höheren Platzkapazitäten im Ausweichobjekt in der ehemaligen Gagarin-Schule profitieren.“ Der ursprüngliche Standort der Fichteschule wird gerade saniert, die Arbeiten sollen zum neuen Schuljahr abgeschlossen sein. Weitere städtische Einrichtungen sind die Gregor-Mättig- und die Max-Militzer-Grundschule.

Außerdem besteht seit Herbst 2015 eine Kooperation mit der Grundschule in Göda. Dort hatte das Schulgebäude zu wenig Kinder in den Klassen, während die Fichte-Schule in Bautzen so voll war, dass Kinder aus der Innenstadt zwischenzeitlich in Gesundbrunnen eingeschult wurden. Die Gemeindeverwaltung Göda und die Bautzener Stadtverwaltung entschieden sich für eine neue Regelung. Seither werden Mädchen und Jungen aus Kleinwelka, Salzenforst, Rattwitz und Stiebitz nicht mehr in Bautzen, sondern in Göda unterrichtet.

