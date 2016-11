Bautzen plant Neuauflage der Demokratiewochen

Das Bautzener Rathaus. Die Stadtverwaltung gehört zu den Organisatoren der Demokratiewochen. © Uwe Soeder

Die Stadt Bautzen plant im kommenden Jahr eine Neuauflage der Demokratiewochen. Nach der Premiere in diesem Herbst hatten die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. In vier Wochen hatten die Macher in rund 60 Veranstaltungen und ganz unterschiedlichen Formaten versucht, Demokratie erlebbar zu machen. Neben Diskussionsrunden und Vorträgen gehörten dazu unter anderem Konzerte.

Nach einer Auswertungsrunde sind die Initiatoren jetzt zu der Erkenntnis gelangt, dass es die Bautzener Demokratiewochen weiter geben soll und muss, wie es in einer Mitteilung heißt. In den nächsten Monaten sollen Teile des Konzepts aber überdacht, verbessert und ergänzt werden. Hinter der Aktion stecken Bautzener Vereine, Gewerkschaften, Parteien, die Stadtverwaltung und Kirchen. In die Zeit der diesjährigen Demokratiewochen waren allerdings auch die Ausschreitungen auf dem Bautzener Kornmarkt gefallen. (SZ)

www.demokratie-bautzen.de

