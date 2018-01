„Bautzen muss familienfreundlicher werden“ Die Stadt hat Institutionen und Vereine gefragt, welche Ideen sie für Bautzen haben. Der CDU-Stadtverband legt vor.

Familien erwünscht: Der CDU-Stadtverband hat Ideen, wie Bautzen für Eltern und ihre Kinder noch attraktiver werden kann. Darüber und über weitere Visionen für die Stadt wollen die Mitglieder beim Stammtisch am Mittwoch mit den Bürgern diskutieren. © Uwe Soeder

Bautzen. Ein paar Stichworte hat sich Tobias Schilling aufgeschrieben. Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes schaut immer wieder auf die Liste, weil er keinen Punkt vergessen will. Es sind Ideen, die er gemeinsam mit seinen Parteikollegen für die Stadt entwickelt hat. Im Grunde geht es darum, wie sich Bautzen in Zukunft entwickeln soll. Was folgt, lässt sich mit drei Worten zusammenfassen: Mehr, schneller, besser. Die SZ hat die wichtigsten Visionen des Stadtverbandes zusammengefasst.

Vision 1: Mehr Platz für Familien und Tempo bei der Grundschule

Es ist der wichtigste Punkt für den CDU-Stadtverband. Die Stadt muss für Familien attraktiver werden. Das fängt schon bei den Wohnungen an. „Man muss sich doch nur umschauen. Egal, ob Cunewalde oder Obergurig, überall sind Häuser entstanden, die auch in Bautzen hätten stehen können“, erklärt Schilling. In einem SZ- Interview hatte Bautzens OB Alexander Ahrens (SPD) erklärt, dass es kaum noch freie Flächen für neue Wohnhäuser gibt. „Es reicht aber nicht, vorschnell zu sagen, dass etwas nicht geht“, meint Schilling, der an das Bauland in Rattwitz erinnert. 150 Eigenheime könnten dort entstehen. Doch die Pläne für das Wohngebiet liegen bei der Stadt unten in der Schublade. Auch an das Areal des Güterbahnhofs denkt Schilling. Dort wäre ebenfalls Platz für ein Wohngebiet. Diese Idee ist nicht neu. Bislang verweisen Kreis und Stadt allerdings lediglich darauf, dass es sich um ein mögliches Vorhaben handelt. Konkrete Pläne fehlen. Auch im Bereich Bildung sieht Schilling Handlungsbedarf. Momentan ist die Stadt mit der Standortsuche für die neue Grundschule beschäftigt. „Wir brauchen die Schule, aber von der Problemerkennung bis zur Umsetzung der Lösung dauert es viel zu lange“, sagt er. Schon jetzt gehe es eng in den Schulen zu. So eng, dass sogar der Einsatz von Containern im Gespräch ist.

Vision 2: Den Bürger mehr einbinden und als Partner akzeptieren

Der Umgang mit den Bürgern beginnt für Tobias Schilling schon dort, wo es um die Versorgung mit Informationen geht. Viele Kommunen stellen zum Beispiel Beschlussvorlagen oder Protokolle ihrer Stadtratssitzungen online. Jeder kann im Netz nachlesen, über welche Themen diskutiert wird. In Bautzen gibt es dieses Angebot noch nicht. Und das ist nur ein Beispiel. „Die Stadt sollte endlich anfangen, den Bürger als Partner zu akzeptieren“, sagt Schilling.

Der Bürgerfonds, für den sich die CDU-Stadträte starkgemacht haben, gehört für ihn dazu. Genau 10 000 Euro hat die Stadt jährlich für die Bewohner eingeplant. Die dürfen entscheiden, für was das Geld verwendet wird. Theoretisch wäre aber noch viel mehr Beteiligung möglich. So gab es in der Vergangenheit regelmäßig Einwohnerversammlungen in den verschiedenen Stadtteilen. „So etwas fand schon lange nicht mehr statt“, meint Schilling.

Vision 3: Die Stadt wird durch mehr Veranstaltungen lebendiger

Denkt man an die Zukunft, dann geht es auch darum, wie lebenswert Bautzen ist. Bei dieser Frage fallen Tobias Schilling zuerst die großen Feste ein. Die Romantica habe sich gut entwickelt, auch der Bautzener Frühling und der Wenzelsmarkt seien beliebt. „Wir müssen uns nun noch die Frage stellen, wie viel uns eine Weiterentwicklung der Feste wert ist“, erklärt er. Auch müsse sich Bautzen darum bemühen, dass große Künstler nicht nur in Löbau oder Görlitz auftreten. Schilling geht es nicht darum, die Krone zu sanieren, koste es, was es wolle. „Der Neubau ist unter Umständen der einfachere Weg. Eine Veranstaltungshalle braucht die Stadt aber auf jeden Fall“, der Chef des CDU-Stadtverbandes.

Fazit: Eine Debatte über die Zukunft der Stadt beginnt

Mit den Bürgern möchte der CDU-Stadtverband beim Stammtisch am Mittwoch über diese und weitere Visionen sprechen. Auch im Rathaus beschäftigt man sich intensiv mit der Zukunft. Die Stadt entwickelt gerade gemeinsam mit Institutionen und Vereinen ein neues Leitbild für Bautzen. Die Debatte darüber hat gerade erst begonnen.

CDU-Stammtisch: Mittwoch, 10. Januar, 19 Uhr im Bautzener Brauhaus, Thomas-Mann-Straße 7.

zur Startseite