Bautzen mit Luft nach oben Beim Turnier in Spremberg belegen die Männer vom MSV am Ende nur Platz fünf.

Das Bautzener Team beim Turnier in Spremberg (stehend): A. Werner, L. Schneider, T. Patzer, A. Eichner, J. Hentschel. Vorn. T. Fröhlich, W. Schneider, G. Domschke. © privat

Wasserball. Bei dem mit neun Mannschaften besetzten 17. Masters-Turnier in Spremberg mussten sich die Bautzener Wasserballer gleich im ersten Spiel trotz einer 2:0-Führung gegen den späteren Turniersieger TU Dresden mit 3:6 geschlagen geben. Im zweiten Spiel der Vorrunde gab es einen deutlichen 9:2-Sieg über den TSV Großschönau. In der Finalrunde traf Bautzen dann auf Spremberg und den Landesligakonkurrenten aus Leipzig. Nach einem 9:0-Sieg gegen den gastgebenden Bezirksligisten ging es gegen Leipzig um Platz vier. Auch aufgrund einiger individueller Fehler reichte die 3:4-Niederlage der Bautzener nur zu Platz fünf. Der erste Landesligaspieltag findet nun am 3. Dezember in Dresden statt. Gegner sind die zweiten Mannschaften von TuR Dresden und der HSG TH Leipzig. (sch)

