Bautzen mit klarem Heimerfolg Das MSV-Team besiegt die Gäste vom ATSV Freiberg mit 7:1 Punkten und 3 298:3 039 Holz. Sarah Kokel spielt Bestleistung.

© Uwe Soeder

Endlich wieder ein Heimspiel! Nach vier Auswärtsfahrten durfte die erste Damenmannschaft vom MSV Bautzen 04 wieder ihre Stärke auf eigenen Bahnen unter Beweis stellen. Zu Gast war der ATSV Freiberg. Schon im ersten Durchgang setzten sich die MSV-Mädels deutlich ab. Sophia Helfer erzielte mit der Tagesbestleistung von 577 Holz einen klaren 4:0-Sieg gegen Antje Repper, die mit ihren 434 Kegeln gleich auch noch 143 Holz einbüßte. Alin Paul wurde nach drei Bahnen und einem 1:2-Rückstand gegen Sophie Schulze eingewechselt. Sie überzeugte gegen Stefanie Engelmann mit 141:130. Zusammen holten Paul/Schulze mit 513:502 Holz den zweiten Punkt für Bautzen.

Riesenfreude dann beim MSV-Küken Sarah Kokel. Mit persönlicher Bestleistung von sehr guten 565 Holz holte sie alle vier Sätze gegen Sylvana Hübler (511). Auf der Nachbarbahn erkämpfte sich die Bautzenerin Peggy Riedel ihren Punkt mit einem 3:1 (559:529 Kegel) gegen Katrin Wagner. Christin Kleinstück verpasste beim 2:2 gegen Sindy Thiel ganz knapp ihren Punkt (530:531). Michaela Kokel startete nach einem 0:2-Rückstand gegen die Freibergerin Heidi Mayer eine starke Aufholjagd. Mayer begann zwar mit starken 294 Holz, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Kokel gewann beide Sätze und ging durch drei Neuner hintereinander in den letzten Räumern an Mayer vorbei (554:532). Somit gewann Bautzen mit 3 298:3 039 Holz und 7:1. (she)

