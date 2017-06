Bautzen lockt zur Nacht der Kulturen Am 10. Juni präsentieren sich verschiedene Einrichtungen gemeinsam. Von Turmbesteigungen bis hin zu Konzerten können Besucher viel erleben.

Eine Impression von der Langen Nacht der Kultur im vergangenen Jahr mit Torwächter Gerd Kubenz . Auch 2017 kann sich das Programm sehen lassen. © Carmen Schumann

Am 10. Juli können Bautzener und ihre Gäste wieder Kultur in geballter Form genießen. Die „Lange Nacht der Kultur“ lädt von 18 bis 24 Uhr zum Besuch von insgesamt 15 Einrichtungen ein, die mit besonderen Angeboten aufwarten. In diesem Jahr sind es noch mehr Institutionen als bisher. Möglich wurde das durch das Zusammengehen von mehreren Anbietern. Dadurch kommen auch beliebte Einrichtungen aus dem Landkreis zum Zuge, wie zum Beispiel die Galerie Flox aus Kirschau und die Naturschutzstation Neschwitz. Bei den beiden sorbischen Kultureinrichtungen ergibt sich die Kooperation auch ein wenig aus der Not heraus. Denn das Sorbische Museum ist an dem Abend nicht zugänglich, da auf dem Ortenburghof das Sommertheater über die Bühne geht.

Deshalb wird sich das Sorbische Museum in der Röhrscheidtbastei des Sorbischen Nationalensembles (SNE) präsentieren. Gezeigt wird eine Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstags von Jan Hempel, der als einer der wichtigsten Puppentrickfilmschaffenden der DDR gilt. Das SNE selbst zeigt den Stummfilm „Der fremde Vogel“ mit Asta Nielsen, der im Spreewald gedreht wurde, mit Klavierbegleitung von Jan Ziesch. Auch im Gersdorffschen Palais profitieren die Besucher vom Zusammengehen mehrerer Institutionen. Die Eigentümer bieten Führungen durch das Barockhaus an. Die City-Galerie Brilke ist diesmal nicht im eigenen Haus, sondern ebenfalls im Gersdorffschen Palais präsent. Die Galeristen zeigen Bilder des Münchener Künstlers Klaus C. Dietrich und von der Künstlerin Kathrin Christoph aus Neugersdorf. Die Kirschauer Galerie Flox hat Skulpturen und Plastiken des Bildhauers Nando Kallweit aus Schwerin im Gepäck.

Tanz und Rock

Zu Gast in der Stadtbibliothek von Bautzen ist an diesem Tag erstmals die Naturschutzstation Neschwitz. Diese wird einen Duft von frischen Kräutern in die Räume zaubern. An einem Stand gibt es Wissenswertes über Kräuter und ihre Wirkung zu erfahren. Die Bibliothek steuert passende Literatur und andere Medien bei. Der neu gegründete Literaturclub der Stadtbibliothek präsentiert mit Gabriele Bürger und Andreas Hennig ein musikalisch-literarisches Programm, ergänzt durch tänzerische Einlagen. Außerdem spielt die Rockband Klartext eigene und gecoverte Titel.

Die Teilnehmer zurück 1 von 15 weiter Sorbisches Nationalensemble, Äußere Lauenstraße 2 Sorbisches Museum , Ortenburg 3 Lauenturm, Innere Lauenstraße 14 Alte Wasserkunst, Wendischer Kirchhof 2 Verein Altstadt Bautzen Mühltor, Wendischer Kirchhof 3 Gersdorffsches Palais, Burgplatz 6 Citygalerie Brilke, Burgplatz 6 Galerie Flox, Burgplatz 6 Galerie Budissin, Schloßstraße 19 Stadtbibliothek Bautzen, Schloßstraße 10/12 Dom St. Petri, Fleischmarkt Gerberbastei/Jugendherberge, Am Zwinger 1 Museum Bautzen , Kornmarkt 1 Buchhandlung Kretschmar, Steinstraße 11 Zuseum, Taucherstraße 14

Viel Musik erwartet die Besucher auch im Museum Bautzen. Hier erklingt in bewährter Weise „Jazz im Museum“. Der wird zelebriert von Georg Gratzer, Roberto Bravo und Raphael Meinhart. Ein besonderer Höhepunkt ist hier die Präsentation eines Gemäldes von Jörg von Kitta-Kittel, das dieser dem Museum geschenkt hat. Wie Museumsdirektor Dr. Jürgen Vollbrecht sagt, wird das Kunstwerk „Baum“ in die Dauerausstellung zeitgenössischer Kunst eingefügt. Der Künstler hatte vor einiger Zeit eine viel beachtete Ausstellung im Schloss Spreewiese präsentiert.

Die Tickets in Form von Armbändchen gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Kretschmar, in der City-Galerie Brilke, im Museum, im SNE und in der Tourist-Information. Sie kosten im Vorverkauf 4 Euro, an der Abendkasse 6 Euro und ab 22 Uhr 3 Euro.

zur Startseite