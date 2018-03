Bautzen lockt mehr Touristen an Die Stadt verzeichnete 2017 ein leichtes Plus bei der Gästezahl. Ein Grund ist die gemeinsame Vermarktung mit dem Umland.

Ein Panorama der Altstadt von Bautzen. © Uwe Soeder

Bautzen. Die Stadt Bautzen hat im vergangenen Jahr im Tourismusgeschäft ein leichtes Plus verbucht. Im zurückliegenden Jahr besuchten etwas mehr als 75 000 Menschen die Spreestadt. Das ist ein Zuwachs von drei Prozent gegenüber 2016. Im Schnitt blieben die Gäste 2,4 Nächte in Bautzen. Insgesamt wurden etwa 178 000 Übernachtungen gezählt. Von der Statistik erfasst werden allerdings nur Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten, weshalb Übernachtungen in Ferienwohnungen oder kleinere Pensionen nicht mitgezählt wurden.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist die Aufenthaltsdauer in den vergangenen Jahren ebenfalls leicht angestiegen. Im Rathaus werten die Verantwortlichen das als positives Signal und Folge der neuen Vermarktungsstrategie: „Seit einigen Jahren bewerben wir Bautzen nicht nur als Stadt, sondern binden auch das Umland ein“, sagt Michaela Franz, die bei der Stadt für den Tourismus zuständig ist. (SZ/sko)

