Bautzen kämpft und verliert Budissa ist gegen Nordhausen über weite Strecken die aktivere Mannschaft, kassiert aber zehn Minuten vor Schluss ein Tor.

Im Heimspiel gegen Nordhausen gingen auch die Budissen ordentlich zur Sache. Unser Foto zeigt einen Luftdreikampf zwischen Michel Harrer (Mitte, Nordhausen) sowie den beiden Bautzenern Franz Pfanne (links) und Ezequiel Rosendo (rechts). © Torsten Zettl

Fußball. Es bleibt dabei: Die FSV Budissa Bautzen kann in der Fußball-Regionalliga Nordost gegen Wacker Nordhausen nicht gewinnen. Am Sonntag verlor der Tabellen-Vorletzte vor 413 Zuschauern gegen die Südharzer mit 0:1 (0:0). Zehn Minuten vor dem Abpfiff fiel die Entscheidung.

Trainer Torsten Gütschow musste auf Tobias Heppner verzichten (Gelb-Rot-Sperre) und dann auch noch kurzfristig umstellen, nachdem sich Franz Hausdorf beim warm machen verletzt hatte. Für ihn rückte der Grieche Theocharis Iliadis in die Startelf. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger war in der Winterpause vom griechischen Drittligisten Achilleas Neokesarias gekommen, nachdem die Bautzener den Vertrag mit Christoph Klippel aufgelöst hatten.

Die Gäste verzeichneten die erste nennenswerte Offensivaktion im Spiel, aber der Distanzschuss von Tobias Becker (11.) wurde zur Ecke abgewehrt. Vier Minuten später landete ein Kopfball von Michel Harrer in den Armen des Bautzener Torhüters Norman Wohlfeld. Die Budissen blieben aber die Antwort nicht schuldig.

Beim Schuss von Franz Pfanne musste Wackers Keeper Tino Berbig sein ganzes Können aufbieten, um das 1:0 der Gastgeber zu verhindern (16.). Danach spielten beide Teams auf Augenhöhe, aber bis auf einen 20-Meter-Schuss von Martin Kolan (31.) passierte nicht viel. Kurz vor der Pause versuchte sich Peßolat mit einem Kopfball (41./drüber), auf der Gegenseite prüfte Paul Milde Torwart Berbig (44.).

Bautzen mit den besseren Chancen

Den besseren Start in die zweiten 45 Minuten erwischten die Spreestädter. Einen Distanzschuss des Argentiniers Rosendo konnte Berbig abwehren (53.), wenig klärte Pfingsten-Reddig auf der Torlinie. Bautzen war sichtlich ermutigt durch diese verheißungsvollen Strafraumszenen und war auch in der Folgezeit das aktivere Team.

Nordhausen hatte zuvor alle fünf Regionalliga-Duelle gegen Bautzen gewonnen, aber davon war Wacker in dieser Phase weit entfernt. Einzig nennenswert war die Einwechslung von Lucas Scholl, dem Sohn des ehemaligen Nationalspielers Mehmet Scholl. In der Winterpause war Scholl junior vom FC Bayern München gekommen.

Zurück zum Spiel im Stadion Müllerwiese. Budissa schien dem 1:0 näher und Torsten Gütschow war bester Hoffnung, endlich den ersten Dreier als Cheftrainer der Budissen „eintüten“ zu können. Aber es kam anders – wie so oft in dieser Saison. Zunächst setzte der agile Paul Milde den eingewechselten Josef Müller in Szene, aber der verzog knapp (77.). Drei Minuten später gab es einen Eckball für Nordhausen – und schon stand es 0:1. Verteidiger Sascha Herröder war mit nach vorn gegangen und köpfte das Leder zum 1:0 in die Maschen. Das Spiel war praktisch auf den Kopf gestellt. Budissa versuchte im Endspurt alles, um wenigstens einen Zähler zu ergattern, aber der starke Berbig parierte auch den Kopfball von Martin Hoßmang (90.).

„Mit der Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht“, meinte Torsten Gütschow. „Wir hatten Riesenchancen, machen aber das Tor nicht. Wichtig war aber, dass wir uns diese Möglichkeiten erspielt haben. Der Weg ist richtig, nun müssen wir uns auch mal belohnen.“

Budissa Bautzen spielte mit: Wohlfeld – Kolan, Patka (73. Müller), Iliadis, Salewski – Hoßmang, Pfanne – Kloß, Rosendo (62. Sisler), Milde – Nemec.

zur Startseite