Bautzen jetzt Vorletzter Rund 1 200 Zuschauer sorgen für Derbystimmung, aber Budissa und der FCO trennen sich torlos. Beide Trainer sind unzufrieden.

Die erste Parade im Spiel hat hier Norman Wohlfeld (rechts) im Tor der Gastgeber zu bestreiten. Vor allem dem Bautzener Keeper war es zu verdanken, dass die Neugersdorfer das Stadion Müllerwiese ohne Treffer verlassen mussten. Er war beim 0:0 vor 1 200 Zuschauern der beste Mann auf dem Platz. Foto: © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Es war ein etwas eigenartiger Fußballabend am vergangenen Freitag. Richtige Derbystimmung wollte beim Regionalliga-Duell zwischen der FSV Budissa Bautzen und dem FC Oberlausitz Neugersdorf (0:0) einfach nicht aufkommen. An den Zuschauern lag das ganz gewiss nicht, denn 1 200 Zahlende bildeten eine würdige Kulisse. Vielleicht waren es die dürftigen Lichtverhältnisse im Stadion Müllerwiese, die nach dem Ausfall eines Teils der Flutlichtanlage in der zweiten Halbzeit zumindest grenzwertig waren. Schiedsrichter Lars Albert (Muldenhammer) hatte erst nach Rücksprache mit den Verantwortlichen beider Teams entschieden, dass weitergespielt werden kann.

Vragel da Silva, der Neugersdorfer Coach, war als Spieler nicht nur ein eisenharter Verteidiger, sondern auch ein Schlitzohr. Und das ist er mit seinen 42 Jahren heute noch. „Ich hatte erwartet, dass wir nach dem Wechsel weiter so überlegen agieren“, resümierte der Brasilianer. „Budissas Torhüter war ja dann etwas im Nachteil, weil es auf seiner Seite und in seinem Strafraum recht dunkel war. Ich dachte, dass das ein kleiner Vorteil für uns ist, aber dazu hätten wir auch mal auf das Bautzener Tor schießen müssen.“

Tatsächlich waren es zwei grundverschiedene Halbzeiten, wobei die Neugersdorfer insgesamt klare Chancenvorteile verzeichneten. Die Budissen konnten sich zur Pause bei ihrem tüchtigen Torhüter Norman Wohlfeld bedanken, dass es noch 0:0 stand. „Wir waren total überlegen, haben aber unsere drei, vier Riesenchancen nicht genutzt“, ärgerte sich da Silva.

Wohlfeld hält seinen Kasten sauber

Allein FCO-Kapitän Karl Petrick scheiterte zweimal an Wohlfeld, auch Lubos Loucka, Denny Krahl (Latte) und Josef Marek verzeichneten lukrative Tormöglichkeiten. Auf der Gegenseite versuchte sich lediglich Maik Salewski mit einem ordentlichen Abschluss (22.). Es verwunderte, wie passiv die Gastgeber agierten, was später auch Trainer Reimund Linkert kritisierte: „Wir haben in der ersten Halbzeit mutlos agiert und Angsthasenfußball demonstriert.“ Schon nach 35 Minuten holte er Daniel Barth vom Platz und schickte Josef Nemec, der überraschenderweise zu Beginn wieder nur auf der Bank saß, ins Sturmzentrum.

In den zweiten 45 Minuten steigerten sich die Gastgeber, während der FCO im Vorwärtsgang nur noch wenig auf die Reihe bekam. Enttäuschend auch, was Ex-Profi Robert Koch ablieferte. Lediglich sein Kopfball in der 49. Minute war nennenswert. Die Bautzener erspielten sich einige gute Chancen durch Maik Salewski (54.), Paul Milde (58.), Martin Kolan (80.) und Daniel Hänsch (88.). Die Gäste tauchten noch zweimal durch Karl Petrick (73.) und Josef Marek (75.) vor Norman Wohlfeld auf. Doch wie beim ersten Mal blieb der Budissa-Keeper erneut Sieger. Danach klärte Martin Hoßmang auf der Torlinie.

Norman Wohlfeld avancierte letztlich zum besten Spieler der Partie, Karl Petrick hingegen zum „Chancentod“. Der FCO-Spielführer: „Ich hatte drei Hochkaräter und hätte die Dinger gern gemacht. Am Ende können wir noch froh sein, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben.“ Kurz vor Schluss gab es für die Bautzener leider noch eine Hiobsbotschaft, denn Innenverteidiger Pavel Patka zog sich einen Nasenbeinbruch zu.

Budissa Bautzen hat damit sechs Zähler auf dem Konto, 33 waren bisher zu holen. „Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“, meinte Reimund Linkert nach der Nullnummer. Ob er bei einer Niederlage beurlaubt worden wäre, ist hypothetisch. FSV-Vizepräsident Gernot Kliesch hatte das vor dem Spiel ohnehin ausgeschlossen. Auf die Frage, ob seine Spieler aufgrund des Drucks, der auf dem Trainer lastet, so gehemmt und mutlos begannen, meinte Linkert: „Den Druck halte ich von der Mannschaft fern. Es gibt keine Entschuldigung, in ein Derby mutlos zu gehen. Wer in so einem Spiel keinen Mut hat zu fighten, der ist bei uns fehlt am Platz.“

Am Sonntag folgten die nächsten Hiobsbotschaften für Budissa. Beide Teams, die bis dahin in der Tabelle hinter Bautzen standen, gewannen ihre Spiele und zogen mit nunmehr acht Punkten in der Tabelle vorbei. Der ZFC Meuselwitz besiegte zu Hause RB Leipzig II mit 3:0 und der FSV 63 Luckenwalde setzte sich beim FSV Union Fürstenwalde knapp mit 1:0 durch. Damit ist Bautzen nun Vorletzter.

Neuer Chef beim Budissa-Förderkreis

Einen neuen Vorsitzenden präsentiert der Förderkreis Budissa. Rechtsanwalt Andreas Suchy wurde einstimmig gewählt und gehört nun auch als Vertreter des Förderkreises dem Präsidium der FSV an. Die ordentliche Mitgliederversammlung steht am 7. November an, vier Tage später gastiert Drittligist Chemnitzer FC im Pokal-Viertelfinale in Bautzen. Die Flutlichtpartie wird am 11. November um 19 Uhr angepfiffen.

Das nächste Punktspiel steht für die Linkert-Schützlinge am kommenden Sonntag beim Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig an. Die Messestädter unterlagen am vergangenen Sonnabend mit 1:3 beim VfB Auerbach und stehen mit 16 Punkten im Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle.

Budissa spielte mit: Wohlfeld - Kolan, Patka, Klippel, Heppner - Pfanne, Hoßmang - Sisler (72. J. Müller), Salewski (82. Hänsch), Milde - Barth (35. Nemec).

zur Startseite