„Bautzen ist überall“ Schriftsteller Dmitrij Kapitelman las am Sonntag im Burgtheater – und hielt den Zuhörern einen Spiegel vor.

Der ukrainisch-jüdische Schriftsteller Dmitrij Kapitelman hat in seinen Kolumnen „Unter Deutschen“ über seine Erlebnisse in Bautzen im Herbst 2016 berichtet. Mit den Zuhörern im Burgtheater führte er am Sonntag eine lebhafte Diskussion. © Carmen Schumann

Mit einem Paukenschlag startete am Sonntag die neue Staffel der Reihe „Lausitzer Literatur Vormittag“ des Bautzener Theaters. Eine kontroverse Diskussion war zu erwarten. Denn angesagt hatte sich der ukrainisch-jüdische Schriftsteller Dmitrij Kapitelman, der vor genau einem Jahr in Bautzen im Auftrag des Wochenblattes Die Zeit recherchiert hatte. So ein unverstellter Blick von außen erschien wohl vielen Bautzenern interessant. Deshalb war der Kleine Saal des Burgtheaters restlos gefüllt. Trotz des Sturmes hatten sich viele auf den Weg gemacht, um die journalistischen Skizzen des Autors, die in einer Fortsetzungsreihe erschienen waren, aus seinem eigenen Mund zu hören und auch, um mit ihm zu diskutieren.

Begegnungen mit Bautzenern

Der 1986 in Kiew geborene Autor nimmt eine Perspektive ein, die sich von der der meisten Bautzener grundlegend unterscheidet. Er ist jung, er ist ungebunden und er hat auch keine innere Bindung an die Stadt. Dennoch findet er in den vier Wochen seines Aufenthaltes im Herbst 2016 schnell Kontakt. Seine Begegnungen mit gleichaltrigen Bautzenern, aber auch mit dem Ex-Oberbürgermeister Christian Schramm, dem heutigen Stadtoberhaupt Alexander Ahrens oder dem Dompfarrer Veit Scapan schildert Dmitrij Kapitelman aus seiner ganz eigenen Sicht und mit leiser Ironie. Überhaupt ist es erfrischend, wie unvoreingenommen der Journalist an die ihm fremde und zunächst sehr reizvoll erscheinende Stadt herangeht.

Doch dann erlebt er sie immer widersprüchlicher. Er muss miterleben, wie Ausländer am Holzmarkt von Neonazis bedroht werden, hört Sprüche wie, das sei doch nur Krawall-Nazi-Tourismus, liest in der Sächsischen Zeitung, wie Ministerpräsident Stanislaw Tillich in einem Interview sagt, es sei nur eine Minderheit, die Sachsen in ein schlechtes Licht rücke.

Dem Ex-Oberbürgermeister wirft Kapitelman vor, er habe die Nazis „lebendig geschwiegen“. Sein Nachfolger Alexander Ahrens habe ihm jedoch versichert, er werde dafür sorgen, dass Rechtsextreme nicht den Eindruck bekämen, die Mehrheit zu vertreten. Alles in allem also ein sehr widersprüchliches Bild, das sich dem Autor in Bautzen vermittelte. Eine gewisse Ratlosigkeit herrschte auch unter den Zuhörern, die im Anschluss an die einstündige Lesung eine weitere Stunde mit dem Autor diskutierten. Letztlich widerspiegelte die Diskussion ein weiteres Mal den Riss, der sich zurzeit durch die Gesellschaft zieht.

Rassismus gibt es überall

Ein Zuhörer umschrieb es so: „Bautzen ist überall. Die Geschehnisse hier sind ja kein Einzelfall.“ Und Rassismus gäbe es nicht nur in Bautzen und beschränke sich nicht nur auf Deutschland. Es schwele ein Konflikt, dessen Auswirkungen sich auch in den Beobachtungen von Dmitrij Kapitelman widergespiegelt hatten, so der Weggang der Jugend und insbesondere der jungen Frauen, die offenen Grenzen, der Notstand in den Schulen. Es stehe ein ganzer Komplex an Maßnahmen an, der nur in größerem Rahmen geklärt werden könne.

Ein Zuhörer sagte, die meisten, die hier die AfD gewählt hätten, hätten nicht die Partei an sich gewählt, sondern wollten ihren Protest ausdrücken. Ein anderer Zuhörer stellte fest, dass man in bestimmten Kreisen über bestimmte Themen überhaupt nicht mehr sprechen könne. Doch es ginge ja darum, Lösungen in einem Dialog zu finden, der auch mal die subjektive Meinung des anderen aushält.

Der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, Lutz Hillmann, brachte zum Schluss die Dinge auf den Punkt. „Wir haben es viel zu oft mit Pauschalisierungen zu tun“, sagte er. Ost werde gegen West, Arbeitende gegen nicht Arbeitende, Stadt gegen Land und Ossis gegen Geflüchtete ausgespielt. Es ginge aber darum, zu differenzieren. Und dies habe Dmitrij Kapitelman mit seinen Kolumnen getan. Der Autor stellte abschließend fest: „Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, obwohl ich mir vorher dessen nicht sicher war!“ Auch sei es ihm wichtig gewesen, mit den Bautzenern zu sprechen und nicht über sie. Warum allerdings einige Zuhörer den Saal vorzeitig verließen, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

zur Startseite