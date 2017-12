Bautzen ist Herbstmeister Allerdings ging das letzte Spiel in Schönebeck leider verloren. Zum Rückrundenstart geht es zum Tabellendritten nach Dessau.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Kegeln, 2. Bundesliga Frauen. In den ersten neun Spieltagen der 2. Bundesliga Nord/Ost haben die Frauen vom MSV Bautzen bisher eine gute Vorstellung abgeliefert. Nur zwei Spiele gingen verloren, während die dritte Partie Anfang Oktober bei Lok Elsterwerda 4:4 endete. Danach gelang den Spreestädterinnen ein glänzender Lauf mit fünf Siegen hintereinander. Damit stand der MSV vorzeitig als Herbstmeister fest. Einziger echter Wermutstropfen war ausgerechnet das letzte Spiel der Hinrunde, als Bautzen bei Union Schönebeck antreten musste.

„Das war keine unbekannte Mannschaft für uns und bisher konnten wir auch immer die zwei Punkte mit nach Hause nehmen“, erklärte Sophia Helfer vom MSV nach der überraschenden 3:5-Niederlage (3 307:3 362 Holz) der favorisierten Gäste. In dieser Partie gab es zwei Knackpunkte, die letztlich für die Differenz von 55 Kegeln verantwortlich waren. Das war zum einen die überaus starke Leistung der Schönebeckerin Anne Stahlich, die bereits zu Beginn 614 Kegel erzielte und Alin Paul vom MSV weit hinter sich ließ (539 Holz). Damit war natürlich auch der Mannschaftspunkt weg. Immerhin konnte Bautzens zweite Startspielerin Sophie Schulze mit einem knappen 574:566-Erfolg über Karolin Öhlschläger zum 1:1 ausgleichen.

Der zweite Knackpunkt folgte dann bei den Mittelpaaren. Michaela Kokel vom MSV kam mit der Schönebecker Bahn gar nicht zurecht und wurde durch Nadine Brühl ersetzt. Am Ende verloren beide mit 497:532 Holz. Durch den 593:558-Erfolg der Bautzenerin Peggy Riedel gelang immerhin der erneute Ausgleich zum 2:2 – doch der Rückstand der Gäste betrug immerhin 67 Kegel. Damit waren die zwei Mannschaftspunkte, die am Ende für das bessere Gesamtergebnis vergeben werden, schon recht weit weg.

Um wenigstens ein 4:4-Unentschieden zu sichern, hätten die Bautzener Schlussstarterinnen Adriana Hey und Christin Kleinstück beide ihren Mannschaftspunkt holen müssen. Sophia Helfer: „Ein Unentschieden wäre in dieser Situation schon ein Erfolg gewesen.“ Doch während Hey ihre vier Sätze gegen Vicky Otto souverän gewann (576:541), musste sich Kleinstück in einem umkämpften Spiel mit nur einem Gewinnsatz und 528:551 Holz gegen Juliane Große geschlagen geben.

„Immerhin dürfen wir uns trotz der Niederlage Herbstmeister nennen“, sagte Helfer, die mit ihrem Team nun schon auf das am Sonntag anstehende Auswärtsspiel beim Dessauer SV 97 blickt. Der steht hinter Bautzen (13:5 Punkte) mit 10:8 Zählern auf Platz drei. Verliert der MSV, könnte der Tabellenzweite SSV 91 Brand-Erbisdorf, der 12:6 Punkte auf dem Konto hat, mit einem Sieg in Schönebeck vorbeiziehen. Bleibt abzuwarten, ob Union wieder so ein starkes Heimspiel abliefert wie gegen Bautzen.

zur Startseite