Bautzen ist Bundesliga-Achter Nach Platz drei im Jahr 2015 schneiden die Red Devils vom MSV 04 beim Finalturnier in Hamburg nicht so gut ab.

Crossminton. In der Hansestadt wurde vor Kurzem das Finalturnier der 1. Bundesliga im Crossminton ausgetragen. Qualifiziert waren die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der vier regionalen Bundesliga-Staffeln. Die Red Devils vom MSV Bautzen erreichten durch einen zweiten Platz in der 1. Liga Ost hinter den Speedbats aus Dresden das Finalturnier. Im letzten Jahr waren die Spreestädter noch Dritter hinter Hamburg und Berlin. Doch diesmal fuhren sie mit ganz anderen Erwartungen zum Kampf um die Medaillen.

Torsten Köhler vom MSV: „Grund dafür war das fast komplett neu aufgestellte Team der ersten Mannschaft. Durch viele Abgänge und Ausfälle hatten wir schon in der laufenden Saison nicht die Qualität der vergangenen Jahre. Die Chancen für eine vordere Platzierung waren deshalb realistisch gesehen eher gering.“ Und so kam es dann auch. Am Ende mussten sich die Bautzener mit dem achten und letzten Finalplatz begnügen. Christian Matthes, Teamkapitän und sportlicher Leiter der Red Devils, meinte danach: „Natürlich wissen wir jetzt, wo wir stehen und woran wir arbeiten müssen. Dennoch ist ein achter Platz von insgesamt 25 angetretenen Bundesligateams aus ganz Deutschland am Ende gar nicht so schlecht.“

Schon in der Gruppenphase wurde es hart für die Bautzener. Im ersten Spiel ging es gegen den Meister der 1. Liga Süd, die Speedfires Poing. Nur Matthes selbst konnte sein Einzel gegen Paul Holleis gewinnen. Am Ende kassierte der MSV eine klare 1:5-Niederlage.

Der spätere Meister ist zu stark

Gegner im zweiten Spiel waren die Speedkrebse aus Brühl. Mit dem Ex-Weltmeister Patrick Schüsseler, dem amtierenden Europameister David Zimmermanns und Michael van Lennep – ein Neuzugang aus Düsseldorf – war die Favoritenrolle bereits vor der Begegnung vergeben. Gegen die Westfalen setzte es auch eine 1:5-Niederlage. Den Punkt für die Red Devils holten Michael August und Torsten Köhler im Doppel.

Im letzten Spiel der Vorrunde ging es gegen die Elbspeeders aus Hamburg, also den dreifachen deutschen Mannschaftsmeister, der mit dem Weltranglistenersten Sönke Kaatz antrat. Auch in diesem Spiel gab es eine deutliche 0:6-Niederlage für die Bautzener Mannschaft. Damit belegten die Red Devils in dieser schweren Gruppe den nicht ganz unerwarteten vierten Platz.

Am zweiten Tag des Turniers bekamen es die Red Devils im Spiel um Platz sieben mit den Speedlights München zu tun. Alle Beteiligten boten hochklassigen Sport. Vier der insgesamt sechs Spiele wurden erst im dritten Satz entschieden. Den ersten Punkt für Bautzen und damit die 1:0-Führung holte Cathleen Selge im Einzel. Christian Matthes unterlag dann nur knapp in drei Sätzen gegen Martin Pollok. Torsten Köhler brachte die Bautzener mit einem 2:1-Sieg gegen Sascha Naumann wieder in Führung. Im spannenden dritten Herreneinzel zwischen Michael August und dem Münchener Thomas Groß entschied der dritte Satz zugunsten des Müncheners.

Somit ging Bautzen beim Stand von 2:2 in die beiden abschließenden Doppel. Hier kassierte das Bautzener Duo Michael August/Torsten Köhler eine klare 0:2-Niederlage. Im Mix-Doppel legten Jocelin Pusch und Christian Matthes los wie die Feuerwehr und konnten den ersten Satz gewinnen. Die folgenden beiden Sätze gingen jedoch an die Speedlights, die sich mit dem 4:2-Erfolg Rang sieben sicherten. (tk)

