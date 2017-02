Bautzen in der Warteschleife Das Punktspiel in Babelsberg wird abgesagt. BSG Stahl Riesa kommt zum Test nach Bautzen.

In der umkämpften Heimpartie Anfang August 2016 mussten sich Maik Salewski (rechts) und seine Bautzener Mitspieler knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Hier streitet Salewski mit dem Babelsberger Lukas Knechtel um das Leder. © Torsten Zettl

Fußball. Der Punktspielauftakt der FSV Budissa Bautzen verzögert sich. Die für Sonntag angesetzte Regionalligapartie im Karl-Liebknecht-Stadion wurde nach einer Platzbegehung am Donnerstag abgesagt. Der Platz am Babelsberger Park ist vereist und lässt ein Fußballspiel innerhalb der nächsten Tage nicht zu. Ein neuer Termin wird kurzfristig bekannt gegeben. Da die Spreestädter diese Absage befürchten mussten, stand früh ein Ausweichplan.

So wird Cheftrainer Reimund Linkert am Sonnabend im Humboldthain ein weiteres Testspiel mit seiner Mannschaft absolvieren. Zu Gast ist ab 14 Uhr der Landesligist BSG Stahl Riesa. Das Team von Trainer Daniel Küttner hatte sich zuletzt im Test gegen Dynamos Bundesliga-A-Junioren mit 1:0 (0:0) durchgesetzt. Torschütze war Richard Penicka. Am Dienstag folgt dann voraussichtlich an gleicher Stelle ab 18 Uhr noch eine Partie der Budissen gegen den Landesklässler SV Oberland Spree.

Aufgelöst wurde inzwischen der Vertrag mit Christoph Klippel. Die Trennung vom Innenverteidiger war die logische Konsequenz, nachdem Budissa-Präsident Ingo Frings angekündigt hatte, dass Klippel nicht mehr im Profi-Team eingesetzt werden würde. Was konkret zu dieser Maßnahme führte, ist nicht bekannt. Bereits in der Hinrunde war Klippel zeitweise aus dem Kader gestrichen worden. Damals hatte der Verein eine Verletzung als Begründung angeführt.

zur Startseite