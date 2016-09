Bautzen hofft auf Frieden Eine Anti-Asyl-Demo wurde abgesagt. Dennoch ist die Lage gespannt. Die Polizei hält sich bereit.

Ein friedliches Bautzen wünschen sich Jerome (r.) und Tobias. Sie malten am Freitag auf dem Kornmarkt in Bautzen. Unter dem Motto „Macht die Platte bunt“ positionierten sich Erwachsene und Kinder gegen Gewalt und Rassismus in der Stadt. © Uwe Soeder

Es ist friedlich tagsüber auf dem Kornmarkt. Der Stammplatz der Asylbewerber vorm Museum ist leer. Leute halten sich auf den Bänken auf, reden, essen Eis. Dazwischen hantieren Erwachsene und Kinder mit Farbe und Kreide. Sie wollen die Platte bunt machen und so ein Zeichen gegen Gewalt und Rassismus setzen. „An einem Ort, der momentan sehr braun ist“, bedauert die 21-jährige Julia Klare und bläst einen gelben Luftballon auf. Etwas weiter bringt Angelika Scharff mit Tusche den Reichenturm aufs Papier. Die 61-jährige Rentnerin liebt ihre Stadt. Ihr tue es leid, dass Bautzen so in Verruf gekommen ist. „Die Bautzener müssten mehr Herz und Flagge zeigen“, findet sie. Die Ruhe trügt. Die Lage auf dem Kornmarkt, auf dem sich in den vergangenen Tagen aggressive Szenen zwischen Flüchtlingen und Deutschen abspielten, bleibt äußerst angespannt.

So wurden beim Landratsamt Bautzen für Freitag und Sonntag von rechten Gruppen Demonstrationen angezeigt. Parallel hat die Antifa in den sozialen Medien zu Gegenaktionen aufgerufen. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft und will mit aufgestockten Einsatzkräften jegliche Eskalation am Wochenende verhindern. „Wir werden mit starken und ausreichenden Kräften im Stadtgebiet von Bautzen unterwegs sein“, kündigt Polizeisprecher Thomas Knaup an.

Eine größere Anti-Asyl-Demo unter dem Slogan „Bautzen bleibt deutsch-sorbisch“ wurde von den Organisatoren Freitagmittag wieder abgemeldet. Sie war ursprünglich für den Abend von 19 bis 20.30 Uhr auf dem Hauptmarkt mit 200 Teilnehmern angekündigt worden. Die Veranstalter um den Dresdner und Demo-Anmelder Jens Kirsten begründeten die Planänderung übers Internet damit, Bautzens Politikern Raum für Taten geben zu wollen. Wenn sich nicht schnell etwas ändere, werde man kurzfristig weitere Veranstaltungen in Betracht ziehen, so die Ansage.

Missstände thematisieren

Unterzeichnet ist die „gemeinsame Erklärung“ von den Betreibern mehrerer rechter und rechtsextremer Facebook-Seiten in Bautzen. Unter diesen ist auch die Seite „streambz#fotografie“, welche dafür wirbt, Bautzen zum „Nazikiez“ zu machen.

Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) reagierte umgehend: Er sei zu einem sachlichen Gespräch immer bereit. „Ich habe keine großen Erwartungen, aber will wissen, was diese Leute bewegt.“ Er sehe diesen Themenkreis jedoch nicht auf die Verwaltung beschränkt. „Es geht ausdrücklich auch um Missstände aufseiten der Unterzeichner des Redeangebotes.“

Für die Ordnungskräfte ist es schwer einzuschätzen, wie verfestigt die Strukturen der Gruppen sind, sodass die angesagte Demopause auch wirklich eingehalten wird. Rasant kursierende Aufrufe in linken und rechten sozialen Netzwerken machen die Lage unübersichtlich. „Wir haben keine Glaskugel“, sagt Polizeisprecher Knaup trocken. Wie auch in den vergangenen Nächten werden Streifen den Kornmarkt sowie die Asylunterkünfte im Stadtgebiet im Auge behalten. Für die Beamten seien die Einsätze der letzten Tage eine enorme Belastung gewesen, so Knaup. Das Bautzener Revier wird unterstützt durch Beamte der Polizeidirektionen Görlitz, Dresden und Leipzig, von der Bundespolizei und dem Operativen Abwehrzentrum, das speziell bei extremistisch motivierten Gewalttaten auf den Plan gerufen wird.

Neue Regeln schnell umsetzen

Für den Sonnabend wurden offiziell keine Demos oder Kundgebungen in Bautzen angekündigt. Für Sonntag 13 Uhr hat sich die neurechte Politaktivistin Ester Seitz auf dem Kornmarkt angesagt. Die Demonstration unter dem Titel „Migrantengewalt stoppen, keine Berliner Zustände in Bautzen“ wurde mit 200 Teilnehmern angemeldet. Im Anschluss soll es einen Aufzug durch die Stadt geben.

In der Stadtverwaltung wird es Montag früh unter Oberbürgermeister Ahrens ein Gespräch auf Leitungsebene geben, informiert Bautzens Stadtsprecher André Wucht. Hier soll es um konkrete und realistische Maßnahmen für den Kornmarkt gehen. „Die müssen wir schnell umsetzen, da sehen wir uns in der Pflicht“, sagt der Stadtsprecher. Unter anderem geht es um den Einsatz von Streetworkern, auch ein Alkoholverbot soll Thema sein.

