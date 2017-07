Bautzen gedenkt NS-Opfern Vor zehn Jahren wurden die ersten Stolpersteine in der Stadt verlegt. Inzwischen erinnern 34 an die Vernichtung der Juden.

Vor zehn Jahren verlegte der Kölner Künstler Gunther Demnig auf der Reichenstraße in Bautzen vier Stolpersteine, die an Mitglieder der ehemaligen Bautzener jüdischen Familie Grossmann erinnern. © Uwe Soeder

Die Stolpersteine sind seit 2007 auch in Bautzen ein fester Bestandteil der Erinnerungskultur. Vor zehn Jahren wurden die ersten Gedenksteine in der Stadt verlegt. Anlässlich dieses Jubiläums findet am kommenden Montag, dem 10. Juli, eine kleine Festveranstaltung statt. Sie startet um 10 Uhr an der Reichenstraße 29. Genau dort fanden die ersten Gedenksteine ihren Platz. Sie sollen an die Mitglieder der Familie Grossmann erinnern, die in dem Haus bis zur Vertreibung lebten. Für jedes Familienmitglied wurde ein Stein gesetzt.

Organisiert wird die Bautzener Gedenk-Aktion unter anderem vom Schmochtitzer Arbeitskreis „Begegnung mit dem Judentum“. Die Stolpersteine tragen dazu bei, dass die Grauen des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten. In der Stadt gibt es inzwischen 34 Steine. In Deutschland erinnern 2 000 Stolpersteine an die Vernichtung von Juden, Verfolgten, Homosexuellen oder geistig Behinderten. (SZ)

