Bautzen fertigt Plauen ab Am Mittwoch erwartet Budissa Radebeul. BFV-Keeper Höhne geht nach Kamenz. Einheit holt auch Stürmer von der Elfenbeinküste.

Der zweifache Bautzener Torschütze Kevin Bönisch (Mitte) behauptet hier im Test gegen Plauen den Ball gegen Florian Grossert (links). Rechts schaut Oliver Ketzel zu. Budissa siegte mit 4:0 und erwartet am Mittwoch um 19 Uhr Radebeul. © Torsten Zettl

Fußball. Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV trennte sich im ersten Testspiel vom Regionalliga-Zweiten BFC Dynamo 2:2 (0:1). Nach einem 0:2-Rückstand (Breustedt/18., Schulz/66.) im Berliner Sportforum traf Hannes Graf doppelt (79., 85.). Am Sonntag hieß der Kontrahent Königswarthaer SV. Erwartungsgemäß hatte der von Frank Lippmann trainierte Kreisoberligist keine Chance und verlor mit 0:8 (0:4). Tom Hagemann (8., 63., 64.), Tommy Klotke (45.), Franz Beckert (57., 59.) und Hannes Graf erneut mit einem Doppelpack (80., 85.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Der von Budissa Bautzen gekommene Daniel Hänsch kam bei den Schiebockern in beiden Partien zum Einsatz. Regionalligist Bautzen absolvierte in der vergangenen Woche ein Trainingslager im tschechischen Sokolov und gewann dort ein Testspiel gegen den VFC Plauen glatt mit 4:0. Die Tore für das Team von Trainer Torsten Gütschow erzielten zweimal Kevin Bönisch (56./90.) sowie Max Gehrmann (62.) und Tobias Heppner (78.). Nun folgt am Mittwoch ab 19 Uhr in Bautzen das Testspiel gegen den Radebeuler BC. Und am Sonnabend ab 11 Uhr gastiert der SV Einheit Kamenz in der Spreestadt.

Kantersieg gegen Großnaundorf





Derweil wechselte BFV-Torhüter Max Höhne zum Oberliga-Kontrahenten SV Einheit Kamenz, der im ersten Übungsspiel gegen Kreisoberligist SG Großnaundorf mit 10:0 (4:0) die Oberhand behielt. Martin Sobe (2), Christoph Am Ende (2), Stefan Höer, Patrick Wocko, Alexander Schidun, Karel Vrabec, Christoph Rettig und Philipp Schmidt erzielten die Treffer. Verlassen haben den Verein Sebastian Berg und Torwart Oliver Stein (beide unbekannt).

Als zweiter Neuzugang steht bisher Assemian Joseph Olivier Ahua, der vom SV Hansa Friesoythe kommt, fest. Der 27 Jahre alte Offensivspieler stammt von der Elfenbeinküste, kam als Jugendlicher nach Belgien und spielte für die U 21 vom RSC Anderlecht. In den letzten drei Jahren war er unter anderem für den TSV Oldenburg und den FCM Schwerin in der Oberliga aktiv.

Einheit-Trainer Frank Rietschel hatte ihn bereits im Vorjahr zum Probetraining in Kamenz und wollte den 1,80 Meter großen Ahua unbedingt verpflichten. Geschäftsstellenleiter Frank Terks hat nun den Deal eingefädelt und sagte: „Joseph wird bei einem Partner arbeiten, uns im Nachwuchsbereich als Trainer unterstützen und seinen Lebensmittelpunkt nach Kamenz verlegen.“

Bei der Vorrunde zur Futsal-Landesmeisterschaft musste sich das BFV-Team in Hohenstein-Ernstthal mit Platz drei begnügen und verpasste damit knapp die Endrunde in Leipzig. Die Gastgeber qualifizierten sich mit zwölf Punkten zusammen mit der SG Handwerk Rabenstein (10 Pkt.). Die Bischofswerdaer hatten in der Endabrechnung neun Zähler auf dem Konto. (js/ck)

zur Startseite