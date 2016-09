Bautzen feiert den Herbst Lange Zeit war um einen verkaufsoffenen Sonntag im Oktober gerungen worden. An diesem Wochenende geht es aber um weit mehr als nur das Einkaufserlebnis.

Händler, Gastronomen, Erzeuger aus der Region aber auch Vertreter der Bautzener Demokratiewochen wollen dazu beitragen, dass in der Innenstadt am Sonntag ausgelassene Stimmung herrscht. © Robert Michalk

Markttreiben vorm Rathaus, geöffnete Läden und abends Livemusik in den Kneipen: Bautzen steht ein turbulenter Sonntag bevor. Während tagsüber erstmals das Herbstfest die Innenstadt in eine bunte Meile verwandeln wird, laden am Abend etliche Gastronomen wieder zum traditionellen „Erntedank – Kneiperdank“ ein. Eine Aktion, die den Bautzenern und Gästen der Stadt einerseits Spaß und Abwechslung bescherren, aber auch ein Zeichen für eine Belebung des Zentrums setzen soll.

Für das bunte Treiben haben sich das Citymanagement, der Innenstadtverein – ein Bündnis hiesiger Händler – und die im „Bautzener Altstadt Tresen“ organisierten Gastronomen zusammengetan. „Wir unterstützen uns gegenseitig und hoffen, damit nicht nur die Bautzener zu begeistern, sondern auch Gäste aus dem näheren und weiteren Umfeld nach Bautzen zu locken“, sagt André Herold, der Chef des Kneipier-verbandes Altstadt Tresen. Für Bautzens Citymanagerin Gunhild Mimuß, bei der ein Großteil der Fäden für die Planung zusammenläuft, ist das Fest ein weiteres Puzzleteil, um die Belebung der Innenstadt voranzutreiben – und keine einmalige Sache: „Der Herbstmarkt und der verkaufsoffene Sonntag im Oktober sollen sich als feste Größe für die Bautzener und ihre Gäste etablieren“, erklärt die Citymanagerin.

Weitere offene Sonntage im Advent

Um den zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag war in der Vergangenheit lange gerungen worden. Der Stadtrat hatte sich nach ewigem Gezerre Ende des vergangenen Jahres schließlich für den dritten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr ausgesprochen. „Wir hatten eigentlich insgesamt fünf gefordert, es ist aber ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Gunhild Mimuß. Die beiden anderen verkaufsoffenen Sonntage wird es in der Adventszeit geben.

Das ist los zum Fest zurück 1 von 4 weiter Verkaufsoffener Sonntag Zahlreiche Geschäfte im Innenstadtbereich werden am 2. Oktober in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. Herbstmarkt auf dem Hauptmarkt Ein kunterbuntes Herbstfest ist in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf dem Hauptmarkt geplant. Unter dem Motto „Die Lausitz schmeckt! Kommen Sie kosten“, erwarten die Gäste verschiedene Stände. Für kleine Besucher gibt es zahlreiche Aktionen. Dazu zählen Pony-Reiten, ein Streichelzoo und Spielmöglichkeiten im Stroh. Derweil können sich Erwachsene auf den Strohballen ausruhen. Tafel auf der Reichenstraße Eine knapp 200 Meter lange Tafel mit kulinarischen Genüssen und Kultur erwartet die Besucher auf der Reichenstraße. Für Speisen und Getränke werden Händler und Anwohner der Reichenstraße, aber auch Vereine, Handwerker und Bauern sorgen. Ihnen steht frei, ob sie dafür Geld nehmen oder die Passanten einladen. Darüber hinaus steht es Besuchern frei, eigene Köstlichkeiten mitzubringen und mit anderen zu teilen. Die Bautzener Demokratiewochen werden ebenfalls ein Teil der Aktion sein. Das Picknick auf der Reichenstraße ist zugleich auch der Abschluss des umfassenden Veranstaltungsprogramms der Demokratiewochen. Erntedank – Kneiperdank Zum achten Mal laden Bautzener Kneipiers am Sonntag ab 18 Uhr zur Musiknacht „Erntedank – Kneiperdank“ ein. Die teilnehmenden Restaurants und Kneipen warten mit verschiedenen kulinarischen Genüssen und Angeboten auf. An der Aktion beteiligt sind folgende Bautzener Gastronomien: Alter Bierhof, Baquetteria, Bautzener Senfstube, Canapee-Bar, Caracas-Bar, Culinarium, Eisdealer, Habana-Bar, La Nonna, Mönchshof, O’Conners, Sam’s Bar, Walters’s Schänke. Livemusik wird ab 20.30 Uhr in vielen der teilnehmen Kneipen gespielt. Der Eintritt ist kostenlos. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von vornherein wollte Gunhild Mimuß aber nicht nur einfach auf offene Ladentüren setzen – sondern den Menschen noch deutlich mehr bieten. Auf dem Hauptmarkt ist deshalb ein Herbstmarkt geplant. Bauern und Handwerker aus der Region werden dort Waren aus der eigener Produktion anbieten. Darüber hinaus werden zahlreiche Attraktionen für die großen und vor allem kleinen Besucher geboten. „Ein Bauer wird unter anderem Lämmer, kleine Ziegen und Enten mitbringen“, verrät Gunhild Mimuß. Genügend Platz für eine Pause zwischendurch wird unterdessen eine fast 200 Meter lange, herbstlich dekorierte Tafel auf der Reichenstraße bieten. 86 Biertische werden dazu in einer Reihe auf Bautzens Boulevard aufgestellt. Ein Treffpunkt, an dem Händler und Anwohner, Vertreter von Vereinen und die Gäste des Herbstfestes bei Essen und Trinken miteinander ins Gespräch kommen können – in Anlehnung an das Weiße Dinner in Hamburg oder den Naschmarkt in Görlitz.

Ausreichend Getränke und leckere Speisen werden am Abend auch die insgesamt 13 teilnehmenden Gastronomen beim „Erntedank – Kneiperdank“ anbieten. Das Genussfestival erlebt bereits seine achte Auflage und findet traditionell am 2. Oktober und somit am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit statt. Dass das Kneipenspektakel dieses Jahr auf einen Sonntag und somit mit der Premiere des Herbstfestes zusammenfällt, ist für Gunhild Mimuß dankenswerter Zufall. „Das wird im nächsten Jahr dann anders sein. Dann wird das Herbstfest eine eigenständige Veranstaltung“, sagt Gunhild Mimuß.

