Bautzen erzielt ein Unentschieden Die Schachspieler vom SC Einheit sind froh über das Ergebnis.

Schach. Mit einem 4:4-Unentschieden gegen die zweite Mannschaft vom TuS Coswig 1920 ist der SC Einheit Bautzen in das neue Jahr gestartet. Coswig machte es den Gastgebern nicht gerade einfach und ging nach zwei Stunden Spielzeit mit 1:0 in Führung. Doch das spornte die Bautzener Spieler an. Sie kämpften verbissen um jeden halben Punkt. Am Ende war das Unentschieden der verdiente Erfolg. Für Bautzen punkteten Thomas Karius (2. Brett) und Albrecht Arnhold (3. Brett) mit je einem Sieg. Remis spielten Alexander, Thomas und Marie-Helen Herbrig an den Brettern eins, fünf und sechs sowie Vladimir Shelekhov (4. Brett). Mit fünf Mannschaftspunkten belegt der SC Einheit Bautzen derzeit einen guten Mittelfeldplatz und hat gute Chancen, sich in dieser Spielklasse zu halten. Die Schachfreunde Bischofswerda unterlagen in der Staffel A der 2. Landesklasse beim SV Dresden-Striesen 1990 mit 3:5. Nur Ingo Ziller konnte sein Spiel gewinnen. (kl)

