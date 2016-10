Bautzen erreicht dritte Pokalrunde Die Frauen vom MSV setzten sich in Elsterwerda durch.

© Uwe Soeder

Classic-Kegeln. Die Bautzener Keglerinnen mussten am Wochenende in der zweiten Pokalrunde nach Elsterwerda. Nachdem sie eine Woche zuvor beim Punktspiel mit null Punkten nach Hause fuhren, sollte diesmal ein Sieg her. Stefanie Hübner erzielte im ersten Durchgang gegen Nicole Sando (550) nicht nur drei Satzpunkte, sondern mit starken 586 Holz auch den Tagesbestwert. Nach einem 2:2 konnte Christin Kleinstück vom MSV mit 534:512 ebenfalls den Mannschaftspunkt gegen Saskia Sigmund ergattern. Das Match zwischen Sophia Helfer und Silvia Hanisch war spannend. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die Bautzenerin das Spiel und gewann mit 578:570.

Drei Holz im letzten Satz entschieden bei Alin Paul über den Sieg. Mit 543:541 und 3:1 konnte sie den vierten MSV-Mannschaftspunkt gegen Jana Krüger holen. Im letzten Durchgang wurde fleißig gewechselt. Michaela Kokel kam für Sophie Schulze am Ende des dritten Satzes auf die Bahn und Jasmin Mohr fast zeitgleich für Vivian Dauer. Am Ende holte das Bautzener Duo mit 512:482 und 2:2 den Punkt. Peggy Riedel spielte zwar gute 553 Holz, musste sich aber gegen Victoria Schneider (565) nach einem 2:2 geschlagen geben. Am Ende gewannen die Spreestädterinnen klar mit 7:1 Punkten (3 313:3 220 Holz) und zogen in die dritte Pokalrunde ein. (she)

