Bautzen erinnert an Friedensvertrag Der Friedensschluss zwischen Kaiser Heinrich II. und dem polnischen Regent Boleslaw Chobry vor 1 000 Jahren ist in Deutschland fast vergessen. Das soll sich ändern.

Auf der Ortenburg schlossen der deutsche Kaiser Heinrich II. und der polnische Regent Boleslaw Chobry vor 1 000 Jahren Frieden. Daran erinnert die Stadt Bautzen im kommenden Jahr mit einer Veranstaltungsreihe. © Uwe Soeder

Bautzen. Die Quellen sind spärlich. Schließlich liegt das Ereignis genau 1 000 Jahre zurück. Ein Hinweis aber findet sich in den Aufzeichnungen des Bischofs Thietmar von Merseburg. „Eine seiner letzten Eintragungen vor dem Tod widmet sich dem Frieden zu Bautzen am 30. Januar 1018“, sagt Grit Richter-Laugwitz, die Leiterin des Archivverbunds. Mit zahlreichen Veranstaltungen will die Stadt im kommenden Jahr an den Friedensvertrag zwischen Kaiser Heinrich II. und dem polnischen Regenten Boleslaw Chobry I. erinnern. Der Unterschrift auf der Ortenburg gingen 15 Jahre währende Feldzüge zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Polen voraus. Spielball waren die Gebiete der Mark Lausitz und das Land der Milzener, die heutige Oberlausitz.

Eine Folge des Friedensschlusses war – einige Jahre später – die Gründung eines eigenständigen polnischen Königreichs. Während das Jahr 1018 deshalb für Polen von großer Bedeutung ist, sind die Bautzener Ereignisse in Deutschland fast vergessen. Mit der Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr soll sich das ändern.

„Mit diesem Projekt wollen wir ins Bewusstsein rufen, dass Deutschland, Polen und Tschechien über Jahrhunderte hinweg eine gemeinsame Geschichte verbindet und die heutige Euro-Region Neiße immer schon eine Scharnierfunktion zwischen Deutschen und Slawen hatte“, sagt Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD). Koordiniert wird das Projekt durch das Bautzener Steinhaus. Wie der Leiter des soziokulturellen Zentrums, Torsten Wiegel, sagt, sind bisher 27 Veranstaltungen geplant. „Es gibt unter anderem Begegnungen zu den Themen Kunst und Kultur, ein historisches Spektakel auf der Ortenburg, das in die damalige Zeit zurückführen soll, und zwei wissenschaftliche Tagungen“. Darüber hinaus wird erstmals ein Preis ausgelobt, der an Menschen gehen soll, die sich dem Thema „Frieden“ auf künstlerische Weise nähern.

Das Festjahr beginnt am 30. Januar 2018 mit einer wissenschaftlichen Konferenz in Bautzen, zu der das Sorbische Institut und die Universität Leipzig einladen. Wie die Bautzener Wissenschaftlerin Susanne Hose sagt, widmet sich die Tagung der Vorgeschichte des Bautzener Friedens. Denn auf dem Fürstentreffen von Merseburg im Jahr 1013 waren Heinrich II. und Boleslaw Chobry schon einmal zusammengetroffen und hatten einen Friedensvertrag geschlossen. Eine Konferenz der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften im Oktober 2018 will dann den Bogen bis in die heutige Zeit schlagen.

Die Beziehung der historischen Ereignisse zur Gegenwart ist auch Oberbürgermeister Alexander Ahrens wichtig: „Für mich ist das runde Jubiläum Anlass, darüber nachzudenken, wie viel blutige Geschichte hinter uns liegt und wie gut wir dran sind, dass wir im Dreiländereck zu Polen und Tschechien in einer friedlichen Zeit leben“, sagt er.

