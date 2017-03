Bautzen empfängt Energie Cottbus – und erwartet bis 1 200 Gästefans Am Sonntag tritt der ehemalige Bundesligist auf der Müllerwiese an. Die Gastgeber sind bestens gerüstet – auch am Zapfhahn.

Zwischen Budissa Bautzen und Energie Cottbus gab es schon manchen heißen Fight. © Archivfoto: Torsten Zettl

Budissa gegen Energie, das Duell der Hauptstädte der Ober- und der Niederlausitz: An diesem Sonntag um 13.30 Uhr treffen auf der Müllerwiese die beiden Fußballregionalligisten aus Bautzen und Cottbus aufeinander. Gemessen an der erwarteten Zuschauerkulisse ist das Aufeinandertreffen für die Bautzener das Spiel der Saison. Mit bis zu 1 200 Gästefans rechnen die Verantwortlichen bei Budissa – die sich für den Kick gegen den früheren Bundesligisten aus Cottbus bestens gerüstet sehen.

„Wir haben gegenüber der Haupttribüne im Gästebereich genug Platz“, sagt Budissa-Präsident Ingo Frings. Die Müllerwiese bietet insgesamt Platz für 3 000 Zuschauer, für die Gästefans gibt es einen separaten Zugang. Als Risikospiel ist die Partie zwischen dem Tabellenzweiten und dem Kellerkind Budissa nicht eingestuft. „Es gibt keine ausgewiesenen Sicherheitsbedenken“, so Ingo Frings. Angesichts der vielen erwarteten Zuschauer wird es aber mehr Ordner und mehr Polizei geben. „Das ist einfach der größeren Menschenmasse geschuldet“, erklärt der Budissa-Präsident.

Im Schnitt verfolgten die Partien auf der Müllerwiese in dieser Saison etwa 400 bis 450 Besucher. Wie viele Budissa-Fans am Sonntag live vor Ort mitfiebern, ließe sich bisher schwer abschätzen. Angesichts des erwarteten Andrangs legt Budissa auch bei der Imbiss- und Getränkeversorgung im Stadion eine Schippe drauf. „Es werden ein bis zwei Stände zusätzlich offen haben“, kündigt Ingo Frings an, der sich vor allem auf eine packende Partie freut. Um sicher in der Regionalliga drin zu bleiben, muss Bautzen dringend punkten. Für Cottbus geht es indes ums Ganze. Bei einer Niederlage Spreeaufwärts könnte Energie auch die Minimalchance, im Kampf um Platz eins noch einmal angreifen zu können, vermutlich endgültig abhaken.

„Wir haben seit dem Trainerwechsel eine deutliche Entwicklung nach oben gesehen“, schätzt Ingo Frings ein, der sich deshalb durchaus Zählbares fürs Punktekonto ausrechnet – zumal Energie Cottbus in den vergangenen Partien Schwächen gezeigt hat. „Ein Unentschieden für uns sollte drin sein, vielleicht auch drei Punkte“, tippt der Budissa-Präsident. (SZ/sko)

