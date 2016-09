Bautzen-Delegation in Heidelberg Zwischen der Spreestadt und der Stadt am Neckar gibt es seit 25 Jahren eine Partnerschaft. Dabei soll sich wieder mehr tun.

Blick von einem Ausflugsschiff auf die Stadt Heidelberg. © dpa

Oberbürgermeister Alexander Ahrens ist am Freitag mit einer Delegation in die baden-württembergische Partnerstadt Heidelberg gereist. Mit dabei sind unter anderem Petra-Maria Bulang-Wenzel vom Deutsch-Sorbischen Theater, Peter Schmidt und Tim Döke vom Sportbund sowie die Stadträte Elisabeth Hauswald (CDU) und Dieter Deutscher (Linke).

Während des viertägigen Aufenthalts in der Partnerstadt stehen einige Punkte auf dem Programm. Nach einem Festabend am Freitag folgt am Sonnabend die Eröffnung des Heidelberger Herbstes – ein mit dem Bautzener Frühling vergleichbares Fest. Auch werden die Gäste einen Blick ins Stuhlmuseum werfen. Am Sonntag steht ein Theaterbesuch auf dem Programm, Montag gibt es ein Treffen mit dem Sportkreis Heidelberg und eine Stadtführung. Für Dienstag ist die Abreise geplant.

Die Bautzener und Heidelberger hoffen auf viele anregende Gespräche rund um die Pflege ihrer Städtepartnerschaft. Oberbürgermeister Ahrens möchte mit seinem Heidelberger Amtskollegen Eckart Würzner (beide parteilos) gern auch einige gemeinsame Projekte auf der Ebene der Kinder- und Jugendarbeit anschieben. (SZ/ma)

