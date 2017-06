Bautzen bringt Vuvuzela ins Stadion Am Sonntag tritt der Nachwuchs der FSV Budissa in Dresden bei der SZ Fan-WM für Südafrika an. Dabei könnte es sehr laut werden.

Schon bei der Fußball-WM 2010 waren die Vuvuzelas hoch im Kurs. © dpa

Welcher Fußballfan erinnert sich nicht an die Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika? Der Krach im Stadion war manchmal infernalisch laut. Ursache: Die Tröten, die Vuvuzela heißen und im südafrikanischen Fußball als traditionelles Symbol gelten. Über 100 Dezibel zu erzeugen, das ist für geübte Nutzer kein Problem. Das fand die UEFA, die „Union of European Football Associations“, gar nicht mehr lustig und verbot die Krachmacher für Spiele in ihrem Bereich ab 1. September 2010.

Im DDV-Sation geht es früh los

Mit der SZ Fan-WM hat die UEFA nichts zu tun. Und so können Teambetreuer Fritz Winkler, Fanbetreuerin Silke Guenther und die Anhänger der C 2-Jugend von Budissa Bautzen solche Tröten vielleicht doch mitbringen am Sonntag ins DDV-Stadion. Dann geht es um den SZ-Pokal. Und 42 Teams treten für die verschiedenen Nationen an. Und der Landesklasse-Nachwuchs von Bautzen spielt für Südafrika.

Fritz Winkler, Vater von einem der Budissa-Nachwuchskicker, wird das zehnköpfige Team am Sonntag betreuen. Der erste Auftritt in der Gruppe B steht um 9.45 Uhr auf dem Programm. Gegner ist Argentinien. Weiter geht es mit den Spielen gegen Kroatien, die Türkei, Marokko und zum Schluss gegen die Elfenbeinküste. Geht man mit normalem Fußballverstand an diese Gegner heran, dann sollte sich Südafrika alias Bautzen eigentlich problemlos für das Sechzehntelfinale qualifizieren.

„Wir fahren nicht nur aus Gaudi nach Dresden“, sagt Winkler. „Natürlich soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Aber wir wollen uns auch ordentlich präsentieren und so weit kommen wie möglich.“ Die Bautzener Nachwuchskicker nehmen das erste Mal bei der SZ Fan-WM teil. „Wir haben ein Highlight für unsere Kinder gesucht und ein Vater hatte die Idee, sich für das SZ-Turnier anzumelden. Da waren bei uns alle Feuer und Flamme.“

Auch Winklers 14-jähriger Sohn Albert steht am Sonntag in der Mannschaft. Das die Budissa-Trainer derzeit urlauben, ist für den Teambetreuer kein Problem. Winkler: „Ich habe schon bei meinem Heimatverein in Cunewalde drei Jahre lang ein Team trainiert und spiele heute noch bei den Alten Herren mit.“ Vom Budissa-Präsidium will Nachwuchs-Vertreter Swen Fromelius in Dresden dabei sein.

Dann wird Fromelius „seine“ jungen Kicker kaum wiedererkennen. „Natürlich laufen wir in den Farben von Südafrika auf“, sagt Fritz Winkler. „Trommeln bringen unsere Fans sicher auch mit. Und soweit ich weiß, haben einige Eltern auch Vuvuzelas über das Internet bestellt. Die sind von diesem Saisonabschluss schon vorher total begeistert.“

Drei Gegner kommen aus Dresden

Bleibt noch aufzuschlüsseln, woher die Bautzener Gegner in der Gruppe B denn nun wirklich kommen. Der TSV Cossebaude spielt für Argentinien, die Swaggy-Guys aus Dresden für die Elfenbeinküste, die Dresdner SpG Pillnitz/Schönfeld für Kroatien, die lhvbadboys aus Hoyerswerda treten für Marokko an und die Pirnaer Löwen für die Türkei. Jedes Vorrundenspiel dauert zwölf Minuten.

Der Eintritt zum SZ-Turnier ist übrigens frei. Für die Fans gibt es in fünf verschiedenen Kategorien Preise zu gewinnen – unter anderem für die Mannschaft mit der tollsten Stimmung am Spielfeldrand. Budissa sollte hier durchaus Chancen haben. Die Fan-WM beginnt um 9 Uhr mit dem Einmarsch der Mannschaften und endet gegen 17 Uhr mit der Siegerehrung. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem mit einer SZ-Familienmeile.

