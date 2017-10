Bautzen bringt doppeltes Glück Behnam ist Fitnesstrainer und stammt aus dem Iran. Für seine Integration leistet er selbst sehr viel. Das kommt gut an.

Als Fitnesstrainer ist Behnam Ghahghaei im Sportstudio Go-In sehr beliebt. Sein Beruf ist für ihn auch sein Hobby. © Carmen Schumann

Nach nur 90 Tagen Deutsch-Unterricht kann sich Behnam Ghahghaei mühelos in der für ihn fremden Sprache verständigen. Der junge Iraner lebt seit Juli 2015 in Bautzen. Dass es mit dem Sprache-Lernen so schnell voranging, liegt auch daran, dass dem studierten Sportausbilder schon recht bald nach seiner Ankunft ein Praktikum im Fitnessstudio Go-In angeboten wurde. Das sei ein Glücksfall für ihn gewesen.

Umso mehr, als dass er das Praktikum so erfolgreich absolvierte, dass er gleich übernommen wurde. Unter den an der Wilthener Straße Trainierenden ist er sehr beliebt. Doch bis es so weit war, dass Behnam von sich sagen konnte, er habe in Bautzen seine neue Heimat gefunden, musste er einen ziemlich steinigen Weg absolvieren. Als jüngstes von sechs Kindern im Osten des Irans geboren, erlebte er, dass seine Mutter, die nach wie vor seine wichtigste Bezugsperson ist, sich immer mehr vom Islam abwandte. Sie hatte viele christliche und jüdische Freundinnen.

Heimlich fand auch der junge Behnam seinen eigenen Weg zum Christentum. Sich zu dieser Religion zu bekennen, ist jedoch im Iran seit der islamischen Revolution von 1978/79 sehr gefährlich geworden. Irgendwann wollte Behnam einfach nur noch weg und entschied sich, nach Deutschland, dem Heimatland Luthers, auszureisen. In Frankfurt am Main, wohin er reiste, weil eine Tante von ihm dort lebte, wurde sein Asylantrag genehmigt.

Behnam wurde nach Bautzen geschickt, wo er im Juli 2015 im Asylbewerberheim Spreehotel unterkam. Dort sei es nicht einfach für ihn gewesen, als Christ unter fast ausschließlich Moslems zu leben. Für die Deutschkurse, die im Hauptpostamt stattfanden, ging er jeden Tag die vier Kilometer zu Fuß. Zu dem Glücksfall, nach dem Praktikum im Go-In unterzukommen, gesellte sich ein weiterer Glücksumstand hinzu. In der Kirchgemeinde Gesundbrunnen fand der heute 34-Jährige, der sich mittlerweile auch taufen ließ, eine geistige Heimat. Mehr noch: Über die Hauskreise der Kirchgemeinde, die an jedem zweiten Mittwoch im Monat stattfinden, fand er eine Bautzener Familie, in der er wie ein eigener Sohn willkommen ist.

Im Frühjahr erstmals bei Wettkämpfen starten

Mittlerweile hat er sogar eine eigene kleine Wohnung in der Nähe des Bautzener Stadtzentrums. Schmunzelnd sagt Behnam: „Ich halte mich fast nur in der Küche auf!“ Das liegt nämlich daran, dass der so schmal wirkende junge Mann Bodybuilding betreibt. Seine Muskeln baut er jedoch ausschließlich über Sport und entsprechende Ernährung auf. Kohlenhydrate sind nahezu tabu. Obwohl Behnam Süßigkeiten über alles liebt, verzichtet er darauf und ergötzt sich lediglich zuweilen an dem Geruch von leckerem Kuchen. Denn er hat ein großes Ziel: Er will im Frühjahr erstmals an Wettkämpfen teilnehmen, um einmal ostdeutscher und später gesamtdeutscher Meister zu werden.

In den letzten Monaten ist Behnam Ghahghaei viel Gutes widerfahren. Das weiß er sehr zu schätzen. „Ich vermisse Bautzen, wenn ich in einer anderen Stadt bin“, sagt er. Er habe hier viele Menschen kennengelernt, die freundlich und nett sind. In einer kleinen Stadt zu leben, findet er sehr angenehm, obwohl er zuletzt mit seiner Mutter in Teheran lebte. Er könnte es sich sogar vorstellen, auf dem Dorf zu leben, denn er liebt die hiesige Landschaft. Doch dazu braucht es natürlich einen Führerschein, den er demnächst machen will.

